Ion Cristoiu: „PSD-ului îi lipsește un lider precum Iliescu, Năstase sau Ciolacu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre starea Partidului Social-Democrat. Întrebat ce se întâmplă cu PSD și dacă partidul se autodistruge, Cristoiu a spus că formațiunea nu mai are lideri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Îi lipsește Iliescu sau Năstase”

Discuția a pornit de la întrebarea lui Marius Tucă legată de situația PSD și de lipsa unei direcții politice. Ion Cristoiu spune că partidul nu mai are lideri de anvergură, așa cum au fost Ion Iliescu sau Adrian Năstase

Ion Cristoiu: „Da, îi lipsește Iliescu sau Năstase.” Marius Tucă: „L-a avut pe Ciolacu, dar n-a fost așa.” Ion Cristoiu: „Sau Ciolacu, hai, Ciolacu.” Marius Tucă: „Ciolacu era în relația aia cu rotativa, cu PNL. Au fost la egalitate până când au început să se înjure. Și ce e de făcut? Partidul ăsta se autodistruge, nu? Faceți o analiză, pe bune.”

Verdictul lui Cristoiu despre PSD

Publicistul a afirmat că a participat personal la congresele PSD și că a vrut să vadă exact care este starea partidului. Verdictul lui este: lipsă totală de energie, de lideri și de viață politică.