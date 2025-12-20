Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „PSD-ului îi lipsește un lider precum Iliescu, Năstase sau Ciolacu”

Ion Cristoiu: „PSD-ului îi lipsește un lider precum Iliescu, Năstase sau Ciolacu”

Alexandra Anton Marinescu
20 dec. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „PSD-ului îi lipsește un lider precum Iliescu, Năstase sau Ciolacu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre starea Partidului Social-Democrat. Întrebat ce se întâmplă cu PSD și dacă partidul se autodistruge, Cristoiu a spus că formațiunea nu mai are lideri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Îi lipsește Iliescu sau Năstase” 

Discuția a pornit de la întrebarea lui Marius Tucă legată de situația PSD și de lipsa unei direcții politice. Ion Cristoiu spune că partidul nu mai are lideri de anvergură, așa cum au fost Ion Iliescu sau Adrian Năstase

Ion Cristoiu: „Da, îi lipsește Iliescu sau Năstase.”

Marius Tucă: „L-a avut pe Ciolacu, dar n-a fost așa.”

Ion Cristoiu: „Sau Ciolacu, hai, Ciolacu.”

Marius Tucă: „Ciolacu era în relația aia cu rotativa, cu PNL. Au fost la egalitate până când au început să se înjure. Și ce e de făcut? Partidul ăsta se autodistruge, nu? Faceți o analiză, pe bune.”

Verdictul lui Cristoiu despre PSD

Publicistul a afirmat că a participat personal la congresele PSD și că a vrut să vadă exact care este starea partidului. Verdictul lui este: lipsă totală de energie, de lideri și de viață politică.

„Marius, am fost la congres, am povestit. Nu pot să analizez cadavrele. Punct. Nu mă ocup de cadavre. Am fost la congresul PSD. Am fost la toate. Personal am fost. Eu eram decanul sălii, de vârstă. Nu mai era nimeni, nici măcar Iliescu. Da, eram eu. M-am dus acolo să văd temperatura. Morți. Morți! Știi ce înseamnă?”, încheie invitatul.

Recomandarea video

Mediafax
Calculator Impozit Auto 2026. RAR explică unde este trecută norma EURO, în funcție de CIV
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce unii specialiști recomandă cafeaua înainte de somn? Explicația biologică, pe înțelesul tuturor
STRATEGIE Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
12:12
Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
NEWS ALERT Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
12:12
Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
DEZVĂLUIRI WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
12:07
WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
RĂZBOI Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF
12:03
Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF
METEO ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri
11:55
ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri

Cele mai noi