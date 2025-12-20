Dan Dungaciu: „E foarte complicat pentru Trump să retragă sprijinul total acordat ucrainenilor în efortul de război”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump nu își dorește ca toată lumea să spună că din cauza lui a căzut Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „ Trump nu vrea să pară ca Biden, adică să finanțeze războiul, dar nici nu vrea, ca toată presa internațională… Și când spun toată, este toată, da? Trump nu vrea să-i pună ștampila că din cauza lui a căzut Ucraina. Este foarte complicat.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Trump nu își dorește ca lumea să îl învinuiască de căderea Ucrainei. Acesta a început prin a spune că mizele sunt foarte mari. Nici Zelenski, nici europenii nu vor ca Ucraina să pice. Sociologul susține că acest scenariu ar fi sfârșitul europenilor. Dungaciu a menționat și că Trump nu vrea să fie asemănat cu Biden, președinte care a finanțat războiul din Ucraina.