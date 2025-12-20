Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „E foarte complicat pentru Trump să retragă sprijinul total acordat ucrainenilor în efortul de război”

Andrei Rosz
20 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump nu își dorește ca toată lumea să spună că din cauza lui a căzut Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „ Trump nu vrea să pară ca Biden, adică să finanțeze războiul, dar nici nu vrea, ca toată presa internațională… Și când spun toată, este toată, da? Trump nu vrea să-i pună ștampila că din cauza lui a căzut Ucraina. Este foarte complicat.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Trump nu își dorește ca lumea să îl învinuiască de căderea Ucrainei. Acesta a început prin a spune că mizele sunt foarte mari. Nici Zelenski, nici europenii nu vor ca Ucraina să pice. Sociologul susține că acest scenariu ar fi sfârșitul europenilor. Dungaciu a menționat și că Trump nu vrea să fie asemănat cu Biden, președinte care a finanțat războiul din Ucraina.

„Iar mizele, din punctul meu de vedere, sunt mult prea mari. Europenii nu vor. Nici Zelenski nu va ceda asta, nici europenii nu vor ceda, pentru că a ceda acele teritorii înseamnă și sfârșitul europenilor. Domnule Tucă, dacă noi negociem pace… Rușii avansează pe teren, asta e adevărat. Americanii încă nu au stins lumina. Vor să retragă ajutorul. Vor, dar încă nu l-au retras… Și au Starlinck-uri și este… Bun. Dar dacă nu retrag aceste lucruri… Și de ce nu le-au retras până acuma? E foarte complicat pentru Trump să facă gesturi radicale din punctul ăsta de vedere. Trump nu vrea să pară ca Biden, adică să finanțeze războiul, dar nici nu vrea, ca toată presa internațională… Și când spun toată, este toată, da? Inclusiv presa americană, inclusiv Financial Times, The Economist, inclusiv cine veți dumneavoastră… Trump nu vrea să-i pună ștampila că din cauza lui a căzut Ucraina. Este foarte complicat.”, a explicat sociologul.

