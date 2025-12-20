Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Republica Moldova, pornind de la un episod recent legat de criza energetică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

România a evitat blackout-ul din Republica Moldova

După bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice din zona Odesa, Republica Moldova a fost foarte aproape de o pană totală de curent. România a intervenit și a furnizat energie electrică, evitând o criză majoră.

„Ca să vedeți în ce hal de hal a ajuns România în acest moment, vă reamintesc că după ce rușii au bombardat la Odesa liniile energetice ale Ucrainei, de care e conectată Republica Moldova, Republica Moldova a fost la un pas de blackout. A venit România ca să dea curent electric. Și-a salvat Republica Moldova pentru o câta oară.”, susține analistul.

Dan Dungaciu: „Nici măcar nu-i mai pasă unui stat, precum Republica Moldova, ce gândește România”

Dan Dungaciu a punctat și declarațiile făcute la scurt timp după acest sprijin. El a făcut referire la afirmația speaker-ului Parlamentului de la Chișinău, care a reluat teza sovietică potrivit căreia moldovenii ar fi o minoritate distinctă de români.

„După trei zile vine speaker-ul Parlamentului, adică președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu, și spune: Am participat la congresul minorităților din Republica Moldova. Noi avem multe minorități aici: moldoveni, români, ruși, ucraineni. Teza sovietică după care moldovenii nu sunt români, pe care o spune speaker-ul Parlamentului, după ce România dă și oferă și sprijină și face tot. Dom’le, noi sprijinim Republica Moldova pentru că moldovenii sunt români. Că dacă voi vă asumați că moldovenii nu sunt români, atunci hai să-i sprijinim pe albanezi, măcar suntem parteneri cu ei în NATO. Nu că Grosu gândește, treaba lui cum gândește. Nici măcar nu mai simte când scrie: Băi, pot să spun că românilor nu le convine. Nici măcar nu-i mai pasă unui stat, precum Republica Moldova, ce gândește România.”, conchide profesorul.

