Valentin Stan: Nicușor Dan nu are voie să se amestece în sistemul judiciar, îi este interzis de Constituție

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat de ce consideră că intervențiile publice ale președintelui în zona justiției sunt neconstituționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Justiția este înfăptuită de CSM

Valentin Stan spune că nu e nevoie de interpretări complicate pentru a înțelege cum funcționează justiția în România. Analistul explică faptul că judecătorii sunt independenți și că procedurile de numire în funcțiile de conducere sunt în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii.

Valentin Stan: Dar eu vreau să-ți arăt ție ceva acum, ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba, că n-avem nevoie de nimic altceva. Am putea chiar să plecăm acasă după asta. Uite, ți-am făcut aici, așa, un mic aranjament. Dragul meu, aici ai Constituția României, da? Ce scrie aici? Judecătorii cum sunt? Sunt independenți și se supun numai legii. Aici ai legea 303 din 15 noiembrie. Marius Tucă: Președintele, vicepreședinții și președinții de secție ai Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt numiți de secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție. Valentin Stan: Deci judecătorii sunt independenți. Faptul de justiție, deci justiția la noi este înfăptuită de CSM.

Valentin Stan: Contracandidatul Liei Savonea nu este treaba președintelui României

Profesorul a analizat declarațiile făcute de Nicușor Dan pe 10 decembrie 2025, în care acesta a comentat documentarul Recorder și a pus întrebări legate de conducerea Înaltei Curți.

Marius Tucă citește din declarația președintelui: Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim? Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim? De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii? De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți? Valentin Stan: Deci ce avem? Un puci împotriva Liei Savonea, condus de Nicușor, care își permite să întrebe unde sunt contracandidații Liei Savonea când Constituția interzice asta? Când Consiliul Superior al Magistraturii este suveran în a organiza orice procedură pentru a se ocupa această funcție? Cum? Președintele României intră cu bocancii de schi în sistemul judiciar cerând contracandidat pentru președintele Înaltei Curți? El vorbește despre contracandidați, amestecându-se într-o procedură unde nu că nu are ce căuta. Unde este interzis de Constituție să pășească până și cu gândul. Iar CSM-ul încă nu a văzut asta. Nu a reacționat la treaba asta. Din momentul în care președintele țării întreabă unde-s contracandidații Liei Savonea, am închis cu Recorder. Am închis cu protestul din piață. Îi sfătuiesc pe toți magistrații care, în mod firesc, au multe suferințe și ofuri pe suflet, să gândească de două ori atunci când se asociază în bătălia lor pentru drepturi cu puciști securistoizi care au un design pentru a pune mâna pe Justiție în această țară. Contracandidatul Liei Savonea nu este treaba președintelui României.

CITEȘTE ȘI:

Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele”

Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle”