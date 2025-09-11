Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Este absurd să îi acuzi pe oamenii care nu gândesc ca Von der Leyen ca fiind ANTIEUROPENI”

Malina Maria Fulga
11 sept. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a acuzat conducerea Uniunii Europene că impune o identitate europeană generală, cu riscul pierderii identității și suveranității statelor membre. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „China e puternică pentru că e națională, nu pentru că e comunistă”

Dan Dungaciu critică tendința Uniunii Europene, spune el, de uniformizare a identității naționale a statelor membre. Acesta susține că se dorește formarea unei construcții federaliste, avertizând asupra pericolului pierderii suveranității și identității naționale.

„Dacă ești mic, nu te ascultă nimeni. Trebuie să fii mare ca să poți să îți impui părerea. Asta e un proiect național la China. De fapt, China este puternică și înspăimântătoare în felul ei pentru că este națională, nu pentru că e comunistă. Aici e forța ei. Și Europa încearcă să preia carcasa acestei povești și să facă din Europa un popor, din Europa un stat, și va încerca să ne inducă de aici încolo, pentru că, dacă nu sunteți atenți, instrumentul de luptă împotriva dezinformării a fost prezent și el în discursul doamnei von der Leyen, să ne inducă că, de fapt, ideea națională a dispărut, aceste tipuri de comunități și de adeziuni au dispărut și că, de fapt, Europa este singurul reper pe care trebuie să ți-l asumi și identitar. Noi va trebui să învățăm, pentru că revoluția asta nu este doar geopolitică, este și în gândire. Noi va trebui să reînvățăm, să reconceptualizăm realitățile în așa fel încât să identificăm concepte noi pentru realități noi.”

Dan Dungaciu: „Europa nu produce nicio energetică, nu produce nicio emoție”

Dungaciu afirmă că conducerea Uniunii Europene, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezintă un discurs steril și fad, lipsit de substanță. Acesta crede că se încearcă uniformizarea statelor membre prin impunerea unor politici generale, cu scopul de a slăbi identitatea națională.

„E absurd să acuzi pe oamenii care nu gândesc precum doamna von der Leyen că ar fi anti-europeni. Asta este o etichetă ideologică. Oamenii sunt foarte pro-europeni și se simt foarte bine, doar că energetica e europeană. Dacă Europa are vreo energie în acest moment, este doar în statele-națiuni. Europa, ca atare, nu produce nicio energetică, nu produce nicio emoție. Este exact ca doamna von der Leyen, încă o dată. Un discurs sterp, fără carismă, uscat, care nu are nicio emoție. Deci ea nu trăiește nicio emoție. De asta spun că ea încearcă să pună o carcasă de oțel, dacă vreți, peste statele naționale, care mai au încă un tip de energetică, pe care Bruxelles le-o refuză. Deci pot să fie european. A fost decenii la rând. Uniunea Europeană de astăzi a funcționat ca o comunitate economică europeană, interguvernamentalismul care a funcționat la nivel european și care a fost foarte funcțional, care a dat bani, care a dezvoltat state, care a ridicat statele din sisteme sau regimuri semi-dictatoriale, dacă vreți, sau autoritare, că e vorba de Portugalia, că e vorba de Spania, cine vreți dumneavoastră, le-a dat bani, le-a dezvoltat și a unificat într-un fel continentul. Nu era nevoie de o federație ca să se facă asta. Nu e nevoie de o federație care să facă asta. Neuropean este stilul acesta de a impune de sus în jos, fără o conversație publică, fără un dialog real și fără legitimitate politică, idei care vin în mintea unora care nu sunt votați și care trăiesc într-o cameră închisă. Vorba lui J.D. Vance, aici are dreptate: „Băi, dar voi nu sunteți votați. Voi despre ce vorbiți? Ce drept aveți voi să vorbiți? Poate că spuneți cele mai frumoase idei din lume. Dar dacă nu sunteți legitimi…” Asta e motivul pentru care pe doamna von der Leyen au scos-o din sală.”

