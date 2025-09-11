Dan Dungaciu: „Este absurd să îi acuzi pe oamenii care nu gândesc ca Von der Leyen ca fiind antieuropeni”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a acuzat conducerea Uniunii Europene că impune o identitate europeană generală, cu riscul pierderii identității și suveranității statelor membre. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „China e puternică pentru că e națională, nu pentru că e comunistă”

Dan Dungaciu critică tendința Uniunii Europene, spune el, de uniformizare a identității naționale a statelor membre. Acesta susține că se dorește formarea unei construcții federaliste, avertizând asupra pericolului pierderii suveranității și identității naționale.

„Dacă ești mic, nu te ascultă nimeni. Trebuie să fii mare ca să poți să îți impui părerea. Asta e un proiect național la China. De fapt, China este puternică și înspăimântătoare în felul ei pentru că este națională, nu pentru că e comunistă. Aici e forța ei. Și Europa încearcă să preia carcasa acestei povești și să facă din Europa un popor, din Europa un stat, și va încerca să ne inducă de aici încolo, pentru că, dacă nu sunteți atenți, instrumentul de luptă împotriva dezinformării a fost prezent și el în discursul doamnei von der Leyen, să ne inducă că, de fapt, ideea națională a dispărut, aceste tipuri de comunități și de adeziuni au dispărut și că, de fapt, Europa este singurul reper pe care trebuie să ți-l asumi și identitar. Noi va trebui să învățăm, pentru că revoluția asta nu este doar geopolitică, este și în gândire. Noi va trebui să reînvățăm, să reconceptualizăm realitățile în așa fel încât să identificăm concepte noi pentru realități noi.”

Dan Dungaciu: „Europa nu produce nicio energetică, nu produce nicio emoție”

Dungaciu afirmă că conducerea Uniunii Europene, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezintă un discurs steril și fad, lipsit de substanță. Acesta crede că se încearcă uniformizarea statelor membre prin impunerea unor politici generale, cu scopul de a slăbi identitatea națională.