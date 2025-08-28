Dan Dungaciu: „Europenii nu vor să piardă Rep. Moldova așa cum au pierdut Georgia”

Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii nu vor să piardă Republica Moldova așa cum au pierdut GEORGIA”

Andrei Rosz
28 aug. 2025, 10:10, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația în care se află Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre situația Republicii Moldova. Acesta susține că nu există garanții de securitate în ceea ce privește integrarea Moldovei în UE. Chiar dacă se încearcă un proiect de luptă împotriva Rusiei, situația Moldovei nu se schimbă radical. Europenii, spune analistul, nu vor să piardă Republica Moldova, la fel cum au pierdut Georgia. Uniunea Europeană ține să arate că în conflictul cu Rusia, noi suntem cei care au câștigat. Dungaciu susține că după ce au pierdut teren, după ce că nu au trupe de trimis în Ucraina, singura soluție a rămas tot Trump.

Europenii, spune sociologul, lipsiți de orice fel de strategie, vorbesc de Republica Moldova ca de o cheie a succesului. Această țară este cea care validează puterea Uniunii Europene în fața Rusiei. Moldova despre care vorbesc europenii este cea pe care Biden a prezentat-o drept o republică mică cu foarte mult potențial. În această logică, spune Dungaciu, se organizează și alegerile actuale din Moldova.

„Totul este o mare, cum să spun, o mare gogoriță. Nu există, din păcate, nicio garanție pentru integrare europeană a Republicii Moldova, chiar dacă se forțează acuma un proiect de luptă împotriva, sigur, Federației Rusie. Europenii nu vor să piardă Republica Moldova, că așa cum a pierdut Georgia. Vor să spună că în războiul ăsta cu Rusia, noi suntem câștigători. Au pierdut pe teren, trupe nu pot să trimită. Sunt la discreția lui Donald Trump. Sunt la discreția lui J.D Vance. Și n-au nicio putere strategică. Singura lor jucărie care le-a mai rămas ca să arate că suntem puternici și nu cedăm este amărâtă de Republica Moldova. Ei gândesc Republica Moldova în termenii domnului Biden, care la Varșovia a ridicat-o în picioare pe doamna Maia Sandu și a zis că iată cum o republică mică… În logica asta funcționează și alegerile. Dar logica asta, din păcate, pentru Republica Moldova, nu va reuși. Capătul parcursului european nu este în niciun caz garantat până când cineva nu vine și nu pune pe hârtie cu o soluție pentru zona Transnistria.”, a explicat sociologul.

