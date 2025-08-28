Dan Dungaciu: „Europenii nu vor să piardă Rep. Moldova așa cum au pierdut Georgia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația în care se află Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Capătul parcursului european nu este în niciun caz garantat până când cineva nu vine și nu pune pe hârtie cu o soluție pentru zona Transnistria”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre situația Republicii Moldova. Acesta susține că nu există garanții de securitate în ceea ce privește integrarea Moldovei în UE. Chiar dacă se încearcă un proiect de luptă împotriva Rusiei, situația Moldovei nu se schimbă radical. Europenii, spune analistul, nu vor să piardă Republica Moldova, la fel cum au pierdut Georgia. Uniunea Europeană ține să arate că în conflictul cu Rusia, noi suntem cei care au câștigat. Dungaciu susține că după ce au pierdut teren, după ce că nu au trupe de trimis în Ucraina, singura soluție a rămas tot Trump.

Europenii, spune sociologul, lipsiți de orice fel de strategie, vorbesc de Republica Moldova ca de o cheie a succesului. Această țară este cea care validează puterea Uniunii Europene în fața Rusiei. Moldova despre care vorbesc europenii este cea pe care Biden a prezentat-o drept o republică mică cu foarte mult potențial. În această logică, spune Dungaciu, se organizează și alegerile actuale din Moldova.