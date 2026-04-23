Dan Dungaciu: „Nu ne așteptăm de la Nicușor Dan să facă nimic. Așteptăm să continue discuțiile și să vină cu numele viitorului premier”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului AUR, afirmă clar că din partea lui Nicușor Dan se așteaptă doar o propunere de premier. În urma negocierilor cu partidele, în cazul în care acest guvern va cădea, trebuie să vină cu un nume viabil pentru ambele tabere.

„Nu ne așteptăm de la Nicușor Dan să facă nimic. Așteptăm să continue discuțiile. Să negocieze, să discuteze, să vină cu o propunere. Așteptăm numele premierului. Evident că va fi o bătălie între partide. Domnul Nicușor Dan trebuie să vină, până la urmă, dacă cade guvernul.”

Dan Dungaciu: „În acest moment, nimeni nu are o soluție, nimeni nu știe ce se va întâmpla”

Președintele Nicușor Dan ar putea propune chiar un premier tehnocrat independent, susține invitatul, în cazul în care această variantă ar fi agreată de Partidul Social Democrat.

De asemenea, analistul politic pune accentul pe starea de haos creată pe scena politică românească. În acest moment, deciziile se iau de pe o zi pe alta, fără a exista o direcție strategică clară.