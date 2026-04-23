Dan Dungaciu: „Nu ne așteptăm de la Nicușor Dan să facă nimic. Așteptăm să continue discuțiile și să vină cu numele viitorului premier”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre negocierile din această seară de la Cotroceni. Acesta a analizat ce acțiuni trebuie să ia Nicușor Dan în cazul în care Guvernul Bolojan va cădea. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului AUR, afirmă clar că din partea lui Nicușor Dan se așteaptă doar o propunere de premier. În urma negocierilor cu partidele, în cazul în care acest guvern va cădea, trebuie să vină cu un nume viabil pentru ambele tabere.
„Nu ne așteptăm de la Nicușor Dan să facă nimic. Așteptăm să continue discuțiile. Să negocieze, să discuteze, să vină cu o propunere. Așteptăm numele premierului. Evident că va fi o bătălie între partide. Domnul Nicușor Dan trebuie să vină, până la urmă, dacă cade guvernul.”
Președintele Nicușor Dan ar putea propune chiar un premier tehnocrat independent, susține invitatul, în cazul în care această variantă ar fi agreată de Partidul Social Democrat.
De asemenea, analistul politic pune accentul pe starea de haos creată pe scena politică românească. În acest moment, deciziile se iau de pe o zi pe alta, fără a exista o direcție strategică clară.
„Poate să vină președintele cu un premier independent, dacă e propunerea PSD-ului. În acest moment, nimeni nu are o soluție, nimeni nu știe ce se va întâmpla. Avem un guvern care este în funcție… Nimeni nu are o direcție strategică. Toată lumea lucrează tactic, de pe azi pe mâine. Asta se întâmplă acum în România.”