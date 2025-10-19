Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”

Alexandra Anton Marinescu
19 oct. 2025, 12:31, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat că lumea de azi trăiește într-o logică a confruntării. Spune că nu mai există spațiu pentru nuanțe, iar oamenii sunt forțați să aleagă între două extreme: pace sau război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Pentru Bruxelles, această eminență a războiului este un avantaj”

Dungaciu consideră că tema războiului este folosită ca un instrument de putere. Spune că liderii europeni profită de această stare pentru a controla mai ușor populațiile.

„Deci, da, asta cu pacea sigur e o discuție. Nimeni nu vorbește despre pace. În acest moment, cuvântul ăsta a dispărut din vocabular. Nici măcar ecologiștii nu mai vorbesc despre pace în ziua de azi. Nu uitați o chestiune. Se practică un joc politic aici. Bruxelles face un joc politic. Pentru Bruxelles, această eminență a războiului este un avantaj. Pentru că, doar în umbra acestei chestiuni poate să impună lucruri pe care, altminteri, n-ar putea să le impună.”, spune analistul.

Societatea civilă nu mai există. Totul e alb și negru

Analistul afirmă că nu mai există un spațiu neutru pentru dezbatere. Oamenii sunt forțați să aleagă tabere.

„Aici nu mai vorbim… Marea problemă care s-a întâmplat în ultimii ani, peste tot în lumea asta, este că s-a redus până la dispariție, complet aș zice, spațiul, ăla nepolitic, în care mai puteam să avem o discuție. Ăla nu mai există. Deci, unul în care faci o conferință, dezbați, nu mai contează ce spui. Contează cu cine ești, al cui ești, de ce spui asta. Totul este alb și negru. Nu există că poți să ai un punct de vedere care ar putea să fie gri. Există război și pace. Cine e cu pacea, e dușman politic. Și este cu rușii. Evident că da. Evident că oamenii înțeleg că despre asta e vorba. Dar înțeleg că e un joc politic. Și așteaptă de la politic un tip de clarificare. Pentru că își dau seama că, de fapt, nu mai sunt societate civilă. Societatea civilă nu mai există. Dar acum nici măcar iluzia. Iluzia societății civile nu mai există. Asta-i din păcate.” , afirmă geopoliticianul.

