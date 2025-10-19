Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui Putin și împotriva Europei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat că lumea de azi trăiește într-o logică a confruntării. Spune că nu mai există spațiu pentru nuanțe, iar oamenii sunt forțați să aleagă între două extreme: pace sau război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Pentru Bruxelles, această eminență a războiului este un avantaj”

Dungaciu consideră că tema războiului este folosită ca un instrument de putere. Spune că liderii europeni profită de această stare pentru a controla mai ușor populațiile.

„Deci, da, asta cu pacea sigur e o discuție. Nimeni nu vorbește despre pace. În acest moment, cuvântul ăsta a dispărut din vocabular. Nici măcar ecologiștii nu mai vorbesc despre pace în ziua de azi. Nu uitați o chestiune. Se practică un joc politic aici. Bruxelles face un joc politic. Pentru Bruxelles, această eminență a războiului este un avantaj. Pentru că, doar în umbra acestei chestiuni poate să impună lucruri pe care, altminteri, n-ar putea să le impună.”, spune analistul.

Societatea civilă nu mai există. Totul e alb și negru

Analistul afirmă că nu mai există un spațiu neutru pentru dezbatere. Oamenii sunt forțați să aleagă tabere.