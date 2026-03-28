Dan Dungaciu: „În ultima săptămână am avut două comunicate despre Ucraina. Prezența lor în presă a fost direct proporțională cu libertatea presei din țară”

În ediția recentă a emisiunii Marius Tucă Show de pe 25 martie 2026, Marius Tucă împreuna cu invitatul său Dan Dungaciu au vorbit despre implicarea continuă a României în criza ucraineană, subliniind prioritățile interne urgente.

Cu un ton direct și realist, moderatorul emisiunii a cerut oprirea finanțărilor și armamentului pentru Kiev, invocând criza economică din țară și lipsa de transparență guvernamentală. Dan Dungaciu a detaliat poziția sa oficială recentă. El a acuzat presa pro-guvernamentală de cenzură.

„În ultima săptămână am avut două comunicate. Unul scris de mine, altul asumat de mine. Unul se referea la acordul semnat, altul se referea la situația economică. Ambele despre Ucraina. Prezența lor în presă este direct proporțională cu libertatea presei din România”, spune Dan Dungaciu

Totuși, analistul Dan Dungaciu consideră că poziția critică a fost exprimată clar. Analistul a sugerat că pozițiile critice riscă să fie marginalizate, dar ele există și sunt redundante în actualul context.