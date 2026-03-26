Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a comentat o recentă declarație a lui Sorin Grindeanu. Acesta ar fi remarcat relații cordiale între liderii partidului PNL și partidul AUR. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În urma unei recente declarații a liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind partidul AUR, prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a venit cu o reacție la cald. Grindeanu a afirmat că anumiți lideri din PNL, și chiar liderul partidului, prim-ministrul Ilie Bolojan, ar da „bezele” celor de la AUR. Acesta a sugerat astfel ideea că nu s-ar exclude o colaborare între cele două partide.

Profesorul Dungaciu infirmă că ar exista niciun fel de astfel de interacțiuni sau intenții din nicio parte. De asemenea, invitatul afirmă cu uimire și sarcasm că, după ce anterior primeau „bezele” de la PSD, acum chiar liderul PSD afirmă că PNL ar face același lucru.

„Dacă a zis domnul Grindeanu, înseamnă că e adevărat. Deci nu, nimic din ce vedeți dumneavoastră nu e adevărat. Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim bezele de la PNL.”

Dungaciu a concluzionat spunând că, în acest context politic incert și tensionat, niciuna dintre părți nu este clarificată sau mulțumită.