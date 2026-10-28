Decizie majoră a Băncii Centrale SUA. FED menține dobânda de referință, în ciuda inflației mari din America. Ce înseamnă asta pentru România

Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) a păstrat miercuri dobânda de referință în intervalul 3,75–4%, deși inflația americană accelerează pe fondul scumpirii carburanților, provocată de războiul din Iran. Semnalul venit dinspre America este că băncile centrale din lume ar trebui să își mențină dobânzile de referință la valorile actuale. Asta ar însemna că România ar trebui și ea să mențină valoarea dobânzii cheie la nivelul actual de 6,50%.

De ce ar putea să își păstreze România dobânda de referință la valoarea actuală

Pe 8 octombrie, BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,50% și a avertizat că inflația ar putea crește din nou până la finalul anului. O reducere a dobânzii cheie ar veni într-un moment nepotrivit. Inflația a fost de 6,61% în septembrie, mult peste ținta BNR de 1,5–3,5%, și a revenit pe creștere după mai multe luni de scădere. România are cea mai mare inflație din UE, unde media a fost de 3,8%. În plus, leul a bătut recordul de 5,3527 lei pe 6 octombrie, iar o dobândă mai mică l-ar face mai puțin atractiv pentru investitori.

Contează și semnalul de la Fed. Cât timp banca centrală americană își ține dobânda la 3,75–4%,diferența față de dobânda din România, de 6,50%, rămâne de aproximativ 2,5 puncte procentuale. O reducere la București ar îngusta-o și ar pune presiune suplimentară pe leu.

Pe de altă parte, nici o majorare nu are susținere clară. BNR a arătat că activitatea economică a stagnat în trimestrul al doilea, după o scădere de 0,1% în primul, iar o dobândă mai mare ar scumpi creditele și ar pune presiune pe consum și investiții.

Fed dă tonul pentru restul lumii

Fed este banca centrală cu cea mai mare influență asupra costului banilor la nivel global. Când ține dobânzile sus și lasă deschisă ușa unei noi majorări, dolarul rămâne atractiv, iar celelalte bănci centrale au mai puțină marjă să își reducă dobânzile fără să-și slăbească moneda. FED a transmis că așteaptă mai multe date înainte de a decide ce urmează și a recunoscut că economia americană crește într-un ritm puternic.