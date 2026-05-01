Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Maia Sandu e disperată. Vorbește tot mai des despre unirea cu România prin presa străină”

Dan Dungaciu: „Maia Sandu e disperată. Vorbește tot mai des despre unirea cu România prin presa străină”

Malina Maria Fulga

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre mesajele unioniste exprimate în ultima perioadă de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu consideră discursul unionist al Maiei Sandu doar un gest de disperare în fața crizelor interne. El vede această deschidere drept o narativă forțată chiar de situația de vulnerabilitate a Republicii Moldova.

Acesta susține că mișcarea Maiei Sandu de a-l interzice în țară pe liderul AUR, George Simion, a fost una strategic nefavorabilă. Prin interzicerea lui Simion, spune invitatul, Maia Sandu ar fi îndepărtat și electoratul unionist din România.

„Republica Moldova este disperată. Eu pot să spun că doamna Maia Sandu și-a pus un consilier priponit de la Mitropolia Moldovei, de la Biserica Rusă, nu de la Mitropolia Basarabiei. Doamna Maia Sandu nu a făcut niciun gest concret de apropiere față de România, de la invitația patriarhului până la oferirea clădirii Seminarului Teologic românilor, pe care a proiectat-o nu știu câtă vreme. Astea-s povești. Doamna Maia Sandu este într-o disperare. Și ea crede acum că, dacă tot invocă reunificarea și mai înființează un birou pe lângă Ministerul de Externe care se ocupă de România, cineva o mai crede. Doamna Maia Sandu este disperată pentru că Republica Moldova nu mai este un subiect pentru România. Și zice: „Ce ne facem, fetelor? Că până acum românii tot trăgeau de noi, hai să fie Republica Moldova, Basarabia e România”. Și nu-i mai bagă în seamă. De aceea tot încearcă în presa română să se agațe de astfel de subiecte. Nu o mai bagă nimeni în seamă pentru că a reușit performanța glorioasă de a-și anula susținerea și de a stârni animozitatea a 40% dintre românii care sunt unioniști. Deci, electoratul AUR. AUR a fost născut dintr-un proiect unionist al domnului George Simion. „Basarabia e România”. Știu asta pentru că am urmărit, eu am scris o carte care se numește „Basarabia e România?” Cu semnul întrebării, e adevărat. Eu fiind academic la vremea respectivă, știți cum e, mai dubitativ. Deci, oamenii ăștia de la AUR sunt toți unioniști.”

Dungaciu susține că Republica Moldova își invocă suveranitatea doar formal, apelând la România atunci când rămâne fără resurse. În viziunea sa, independența Chișinăului dispare imediat ce apar crizele economice sau energetice.

„Când doamna Maia Sandu a avut iresponsabilitatea strategică, și este cea mai mare vinovată din punctul acesta de vedere, să vină să spună: „Nu discut, George Simion n-are voie în Basarabia, nu discut cu jumătatea asta de oameni”, îl ia în brațe pe domnul Nicușor Dan, sau invers, și și-a aruncat împotrivă jumătate dintre români. Acea parte activă, unionistă, cea care este cu sufletul la Basarabia. Și pentru că ei erau cu sufletul la Basarabia, iar ea, iertați-mi expresia, că așa se spune, le-a scuipat în suflet, aceștia sunt cei mai înverșunați. Asta s-a întâmplat. Și aceștia sunt furioși acum. Nu pentru că nu vor Basarabia, ci sunt furioși împotriva doamnei Maia Sandu. Iar doamna Maia Sandu vede că în România nu se mai discută despre asta. Subiectul, discuția despre Basarabia, iertați-mă, o făceam noi. O puneam pe agendă, discutam, aveam o oarecare competență. Toți aceia care vorbesc, majoritatea habar n-au ce se întâmplă acolo. Și nimeni n-a mai zis nimic despre Republica Moldova. Și când își fac ei revista presei: „Au zis ceva despre noi? Nu”. Criza este cât casa, pentru că motorina este rară peste tot. Ei nu mai au, de la noi o au. Dacă nu iau de la noi curent electric, Republica Moldova se închide mâine. Republica Moldova este suverană și independentă până apare prima problemă. Când apare prima problemă, sună la București.”

