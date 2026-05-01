Dan Dungaciu: „Maia Sandu e disperată. Vorbește tot mai des despre unirea cu România prin presa străină”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre mesajele unioniste exprimate în ultima perioadă de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Profesorul Dan Dungaciu consideră discursul unionist al Maiei Sandu doar un gest de disperare în fața crizelor interne. El vede această deschidere drept o narativă forțată chiar de situația de vulnerabilitate a Republicii Moldova.

Acesta susține că mișcarea Maiei Sandu de a-l interzice în țară pe liderul AUR, George Simion, a fost una strategic nefavorabilă. Prin interzicerea lui Simion, spune invitatul, Maia Sandu ar fi îndepărtat și electoratul unionist din România.

„Republica Moldova este disperată. Eu pot să spun că doamna Maia Sandu și-a pus un consilier priponit de la Mitropolia Moldovei, de la Biserica Rusă, nu de la Mitropolia Basarabiei. Doamna Maia Sandu nu a făcut niciun gest concret de apropiere față de România, de la invitația patriarhului până la oferirea clădirii Seminarului Teologic românilor, pe care a proiectat-o nu știu câtă vreme. Astea-s povești. Doamna Maia Sandu este într-o disperare. Și ea crede acum că, dacă tot invocă reunificarea și mai înființează un birou pe lângă Ministerul de Externe care se ocupă de România, cineva o mai crede. Doamna Maia Sandu este disperată pentru că Republica Moldova nu mai este un subiect pentru România. Și zice: „Ce ne facem, fetelor? Că până acum românii tot trăgeau de noi, hai să fie Republica Moldova, Basarabia e România”. Și nu-i mai bagă în seamă. De aceea tot încearcă în presa română să se agațe de astfel de subiecte. Nu o mai bagă nimeni în seamă pentru că a reușit performanța glorioasă de a-și anula susținerea și de a stârni animozitatea a 40% dintre românii care sunt unioniști. Deci, electoratul AUR. AUR a fost născut dintr-un proiect unionist al domnului George Simion. „Basarabia e România”. Știu asta pentru că am urmărit, eu am scris o carte care se numește „Basarabia e România?” Cu semnul întrebării, e adevărat. Eu fiind academic la vremea respectivă, știți cum e, mai dubitativ. Deci, oamenii ăștia de la AUR sunt toți unioniști.”