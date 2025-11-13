Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație”

Malina Maria Fulga
13 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, atrage atenția asupra unei adevărate crize de legitimitate politică în rândul liderilor occidentali, susținând că mare parte din ei ar reprezenta o foarte mică parte din populația țărilor pe care le conduc. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Analistul politic Dan Dungaciu semnalează o șubrezire a fundamentelor democrației în spațiul european. Acesta susține că marile capitale europene se confruntă cu mai multe probleme, printre care migrația, ce au dus și la o criză a legitimității liderilor politici.

„Eu vă reamintesc că în Constituția Republicii Socialiste Române, Republica noastră era o democrație. Toate erau democrații populare. Până și în Constituția Chinei există vreo șapte-opt partide acolo enumerate. Bun, deci ce vreau să spun? Problema majoră care se va ridica este mobilizarea acestor state, pentru că vedeți dumneavoastră, încet-încet statele europene, ați văzut și în Cehia, am văzut și în Ungaria, am văzut în Slovacia, Polonia, într-o oarecare măsură, pentru că încă n-au alegeri parlamentare, în România, jumate la jumate, ca să zic așa, statele acestea încep să reacționeze. Modelul occidental începe să fie pus sub semnul întrebării, pentru că, din mai multe motive, migrația, războiul cu migrația a fost pierdut de către Occident. Și din ce în ce mai mulți oameni din Est care călătoresc în Vest și se duc în city break și văd că de fapt orașele, anumite orașe mari din spațiul occidental încep să arate într-un fel în care nu ți-ar plăcea să arate propria capitală. Nu pentru că n-au clădiri frumoase și istorice, ci pentru că sunt populate într-un anumit mod.”

Dungaciu afirmă că aceste probleme încep să fie sesizate și de țările de la Est, care încep să pună sub semnul întrebării modelul european occidental. De asemenea, atrage atenția asupra faptului că mare parte din acești lideri europeni ar reprezenta doar 10-15% din populație, ceea ce duce la un tip de legitimitate problematică de guvernare.

„Foarte multe lucruri care se întâmplă acolo se întâmplă, de fapt, în condițiile în care liderii statelor mari au o popularitate de 10, 11, 12, maxim 15%. Și conduc în numele unei legitimități problematice și impun asemenea măsuri… Uniunea Europeană este sau la bal sau la spital. Deci ei ce au decis acum? Nu mai există cale de mijloc. Ne ducem, ne federalizăm sau se vor prăbuși. Pentru că ei nu au acum o altă cale.”

