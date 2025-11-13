Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”

Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”

Serdaru Mihaela
13 nov. 2025, 14:00, Marius Tucă Show

În ediția din 12 noiembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, politologul Dan Dungaciu a explicat un episod recent și controversat din Ucraina, implicând președintele Volodimir Zelenski și două instituții-cheie care luptă împotriva corupției. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a amintit cum cu câteva luni în urmă, Zelenski a încercat să preia controlul asupra acestor instituții anticorupție — una care investighează încălcări legale și Procuratura propriu-zisă (echivalentul DNA).

„Dăm filmul înapoi câteva luni, când Zelenski vrea să oprească să închidă cele două organizații care se ocupă cu lupta împotriva corupției. Una care investighează, culege date și alta care este procuratura propriu-zisă. Procuratura, DNA-ul, procurorii împotriva corupției. Aceste instituții s-au dorit să fie puse sub comanda președintelui Ucrania, adică sub comanda domnului Zelenski. Nu erau, erau independente. Aceste instituții au fost făcute de administrația Biden pentru că ei când se duc într-un stat precum Ucraina, tradițional cunoscut prin atmosfera coruptă ca să zic așa, din mediul economic de acolo, au construit această poveste din două motive. Unu, să lupte împotriva corupției și doi, să poată fi folosit aceste instituții dacă cei de acolo, politic, nu mai ascultă de ordine” , spune Dan Dungaciu.

Dungaciu a mai precizat că există în continuare o luptă internă în Ucraina între facțiuni pro-Zelenski și altele opuse, dar și între grupuri de influență occidentale, precum unele din Statele Unite, care au un interes major geopolitic în direcția conflictului și relațiilor cu Rusia.

„Eu cred că sunt acolo lucruri complicate, dar să vedem. Înseamnă că anumite echipe din SUA, acolo sunt mai multe echipe, unii îl protejează pe Zelenski, alții nu” , spune Dan Dungaciu.

