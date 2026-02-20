Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a avut nici măcar o poză cu Donald Trump. A prezentat o captură”

Alexandra Anton Marinescu
20 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat apariția publică a președintelui României în contextul primei ședințe a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Observatorii s-au lipit ulterior pentru fotografii

Profesorul spune că nu a existat o fotografie oficială între Nicușor Dan și președintele Statelor Unite. Potrivit lui, singura imagine publică a fost o strângere de mână surprinsă după fotografia de grup, într-un moment informal.

„Chiar dacă unii au lansat ideea că Nicușor Dan s-ar putea întâlni, n-a existat nici măcar o fotografie cu președintele Statelor Unite. Prima fotografie care a apărut public a fost o strângere de mână foarte semnificativă după o fotografie de grup. Ce s-a întâmplat? Liderii americani erau prezenți pe scenă și se tot perindau diverși invitați, mai ales cei care n-au făcut poza principală sau poza de grup inițială cu fondatorii. Observatorii, cei care au venit, hai să zic așa, nu în calitate de fondatori, au făcut ulterior fotografii. Adică s-au lipit fiecare pe rând de către liderii americani, cei trei lideri americani plus alți negociatori. În momentul acela s-a întors domnul Nicușor Dan și s-a dus să facă o fotografie cu Donald Trump, care s-a întors la el, era cu spatele la cadru. Iar JD Vance, care era cu spatele la președintele României, nici măcar nu s-a întors către el. Aia a fost o fotografie extrem de relevantă.”, afirmă Dan Dungaciu

