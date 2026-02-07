Limbaj „cifrat” în interceptările din dosarul șpăgii de la Primăria Sectorului 5. „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea”/”Nu dezgropăm morții”

Inculpații din dosarul mitei de la Primăria Sectorului 5 vorbeau „cifrat”, potrivit interceptărilor prezentate, sâmbătă, de Mediafax. „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea!”, „Nu dezgropăm morții”, sunt doar o parte dintre referirile la șpaga inițială de 18.000 de euro primită de un subordonat al adjunctului Poliției Locale din cadrul Sectorului 5.

Subordonatul lui Florin Chioran ar fi fost cel prin care s-a luat mita de 18.000 de euro.

Acesta a fost interceptat când a făcut referire la faptul că suma cerută ar fi fost mai mare, respectiv 24.000 de euro, dar a fost primită o sumă mai mică. Discuția a fost cu un presupus reprezentant al investitorului imobiliar.

Teama de interceptare

Din interceptări, se observă reticența subordonatului adjunctului Poliției Locale Sector 5 în ceea ce privește abordarea subiectului referitor la suma de 24.000 de euro pretinsă de la numitul „Gabi”(CG, angajat al societății), sumă din care a primit 18.000 de euro cu ocazia efectuării recepției la terminarea lucrărilor la imobilele-corpurile A și B. Reticența se deduce din frazele „nu dezgropăm morții” și ,,nu prea-mi plac mie astea”.

Pe lângă reticența acestuia în abordarea subiectului, se poate observa faptul că polițistul local manifestă o rezervă în discuții atunci când interlocutorul se află în autoturism, temându-se probabil de eventuala interceptare a convorbirilor: „nu-mi plac discuțiile astea”.

Reticență la discuțiile despre bani

Ulterior, după ce discuția se poartă în afara mașinii pe fondul aceluiași subiect, polițistul local îi expune investigatorului sub acoperire „să o lase așa cum a fost aia”, dar și că n-a fost ce spune interlocutorul (24.000 euro), confirmând, practic primirea unei sume de bani de la CG, dar nu suma de 24.000 euro.

Pe parcursul discuției, subordonatul lui Chioran îi expune investigatorului că dorește ca mai întâi să-și câștige încrederea unul în altul dând de înțeles că n-ar fi fost oportun să poarte astfel de discuții la o primă întâlnire.

În finalul discuției interceptate în mediu ambiental, se observă că sunt reluate discuțiile legate de remiterea sumei de bani, însă polițistul local transmite, din nou, că nu-i plac aceste discuții, „să o lase așa”, precum și „să fie sănătos”.

„Practic, suntem în aceași oală”

Iată o parte din interceptări:

TM (investigator sub acoperire): Adică, am… Da, plus ce era de pus înapoi, adică, într-un final, v-am zis:„ Omul contează și când mergem să ne facem treaba să se facă treaba și să nu mai existe alte discuții!” Acum, în ceea ce privește relația dumneavoastră cu el…

IP (polițist local): Cu cine, cu GABI?

TM: Cu GABI!

IP: Da.

TM: Pe noi ne interesează foarte mult, că noi știm foarte bine câți bani am dat, dar nu știm câți bani au ajuns la dumneavoastră!

IP: Nu dezgropăm morții!

IP: Păi, ar trebui să dezgropăm morții pentru că e o problemă de a nu avea probleme pe viitor. Deci, GABI ne-a sunat…

IP: Așa!

TM:… și ne-a zis:„Domn’e, omuʼ vrea 24.000. COSMIN, de unde…Vezi că avem acolo… Du-te și ia!” Ne-a prins, cumva, pe amândoi, cu alte treburi. Da? Și acum, de la discuția cu băieții ăia de la Sectorul 6, ne-am gândit că, pe aceași chestie, nu au ajuns toți banii la dumneavoastră. Vorbim deschis, adică, nu… Da?!Noi…

IP: Nu prea-mi plac mie astea!

TM: Haideți să ieșim din mașină!

IP: Nu prea-mi plac …

TM: Nu-i problemă! Fumați?

IP: Nu-mi plac discuțiile astea cu …[neintelegibil]…

TM: Nu-i problemă! Na! E … Practic, suntem în aceași oală, cum ar veni. …[râde]…

IP: …[expresie obscenă]…Deci, tu îmi spui?! Mă întrebi o chestie…Oricum n-a fost ă…

„Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul…”

TM: Ideea-i în felul următor: pe noi ne deranjează niște aspecte. Da?! Momentul în care noi avem o discuție cu cineva, așa să fie discuția! Pentru că mă duc și se uită ăla urât sau nu îmi semnează, sau se întâmplă altceva. Corect?

IP: Nu. Deci, ca s-o …[se bâlbâie]… închidem.

TM: Pentru că eu vreau…

IM: Deci, M……[se bâlbâie]…

TM: …să și reparăm niște lucruri dacă s-a întâmplat ceva.

IP: M.,, ca s-o…[se bâlbâie]… ca s-o închidem…Las-o așa cum a fost aia. N-a fost ce spui tu. Da? Așa…

TM: …[oftează]…m-apucă răul!

IP: Și atuncea las-o așa! Da?

TM: Păi nu daʼ m-apucă răul pentru că nu-i O.K.

IP: Nu măi, gata! Nu, noi să fim sănătoși!

TM: Daʼ nu-i O.K. din punctul nostru de vedere, poate pe dumneavoastră v-a mulțumit, dar noi nu vrem să stricăm relațiile.

IP: Nu… Deci, dacă… mi-a zis că o să mă sune cineva din partea lui COSMIN. O.K. n-am nicio problemă.

TM: Păi, dʼasta am și zis că rămâne discuția, cumva, între noi.

IP: Da. Gata!

TM: Ați înțeles? Deci, să înțeleg că și-a păstrat obiceiul …

IP: Nu știu! Da! Tu-i știi mai bine . Noi ne știm de acum.

TM: Păi, nu… eu nu știu mai bine! …[râde]…

IP: Deci…

TM: Dumneavoastră știți mai bine.

IP: Las-o așa!

TM: Păi, eu aș lăsa-o daʼ…

IP: Las-o așa!

IP: Las-o așa!

TM: Continuăm acuma pe VIILOR…

IP: Nicio problemă, suntem… Ai numărul meu de telefon, vorbim oricând.

TM: Bun, deci, mai puțin.

IP: Ca să înțelegi…

TM: Deci, mă interesează!Mai puțin, nu?

IP: Deci, e primul nostru contact, nu…Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul…

TM: O.K. Nu-i problemă! Ideea este că de acum încolo vom discuta doar noi doi, ca să știți.

IP: O.K. Gata!

„Noi i-am dat luʼ GABI o sumă de bani și n-au ajuns cât trebuie”

TM: Eu nu am fost nici prea direct sau cum considerați dumneavoastră. Da? Dar aspectele astea, contează foarte mult.

IP: E bine…

TM: Dacă, dacă vă raportați la cum gândim noi, în relația cu oamenii și cu relațiile pe care ni le facem pʼacolo, pʼacolo, pʼacolo…

IP: Voi să fiți sănătoși! Da?

TM: Păi și dumneavoastră!

IP: Deci, noi să fim sănătoși…

TM: Eu nu insist! Eu nu insist! Am înțeles…V-a dat mai puțin! Nu-i problemă dar, nu e ok! Nu e O.K.! Asta vreau să zic că nu este O.K.!

IP: Las-o așa! Să fii sănătos că pe mine mă interesează să fii sănătos!

TM: Și dumneavoastră, și v-am zis: „Păstrăm legătura noi. GABI o să se ocupe doar de autorizații, acte…”

IP: Fără probleme! Deci, discutăm doar…

TM: Ca să știți!

IP: Nu-mi place cu discuțiile astea, și nu se fac discuțiile astea că…

TM: Discuțiile astea se fac pentru că… Știm amândoi!

IP: Ideea era …

TM: Dacă venea unul străin, mai ziceai…Nici nu, daʼ nici nu exista…[se bâlbâie]… Nu aveați de ce să vă vedeți, dar atâta timp cât suntem implicați direct și știm! Da? Că noi i-am dat luʼ GABI o sumă de bani și n-au ajuns cât trebuie, e o problemă foarte mare! Că de ce vă spun? Dacă spuneți că sunteți mulțumiți și-i O.K., eu n-am nicio problemă, dar…

IP: Nu mai… Nu mai discutăm! Gata! Am închis subiectul! Să fii sănătos!

TM: Vă salut! Mai uitați-vă dacă daʼ…[râde]…

IP: Crezi că-s…?!

TM: Nu-s probleme!

IP: Auzi domn’e: „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea!”

TM: Da dar…

IP: Da?

TM: Dar știți că și omul nemulțumit, când te duci să apelezi a doua oară la el nu mai… E…

IP: Nu. Vorbim… Vorbim… Ținem legătura! Hai! Te pup!

TM: Ne auzim! Sănătate, numai bine! N-o pup că ne facem probleme! …[râde]…

INTERLOCUTOARE: Te pup! Pa! Pa!

IP: Hai!

TM: Sărut mâinile și sănătate!

