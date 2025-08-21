Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Noi ne-am pus cărțile pe o STRATEGIE care nu va avea succes”

Dan Dungaciu: „Noi ne-am pus cărțile pe o STRATEGIE care nu va avea succes"

Malina Maria Fulga
21 aug. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre contextul în care se regăsește România, mizând pe sprijinul european în privința securității, dar totodată menținând o oarecare dependență americană prin sprijinul și deciziile acestora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că țara noastră se află într-o poziție geopolitică complicată, mizând pe sprijinul politico-militar european, Europa neavând aceeași forță strategică fără sprijinul american.

„Venind acolo, s-a stabilit cine e stăpânul, cine nu este stăpânul. Și acolo ar fi meritat să avem o discuție aici, în spațiul european, și cu atât mai mult aici, la București, să vedem, să înțelegem că noi ne-am pus cărțile pe o partidă politico și de securitate care, de fapt, n-are aproape nicio relevanță strategică. De fapt, asta s-a întâmplat. Și atunci, stai și te întrebi, în raport cu America și în raport cu Uniunea Europeană, noi am mizat și mizăm în continuare pe partea europeană, și când ne uităm un pic înapoi, vedem că, de fapt, n-are nicio semnificație, nicio forță strategică, nicio capabilitate strategică și practic nu poate să facă nimic fără ca partea americană să îi spună sau să-i confirme sau s-o susțină în termen de backup. Și aici am făcut o discuție importantă în book bun, ce facem noi cu securitatea?”

Dan Dungaciu:  „Europa nu poate decide nimic fără sprijinul american”

Analistul prezintă România ca fiind într-o poziție de subordonare în cadrul NATO și al relațiilor transatlantice. De asemenea, pune accent pe ideea conform căreia Europa se află într-o poziție de limitare decizională în raport cu influența americană asupra discuțiilor privind o armată europeană.

„Pentru că, evident, că suntem într-o poziție de subordonare față de subordonați, că nici măcar n-am fost acolo, nici estul n-a fost acolo, adică frontul, flancul estic, care, practic, este frontul estic, ținând seama decât de aproape. Războiul n-a fost reprezentat, sigur, în Polonia, din motive de politică internă mai degrabă. Dar România este subordonată a subordonaților, și în momentul acesta problema ține, îți asigură securitatea în condițiile în care federații de securitate, noi am mers pe integrarea NATO, partea strategică cu America, pentru că 20-30 de ani i s-a spus că acolo e securitatea. Pe bună dreptate, dacă mă întrebați pe mine, și nu am respins ideea de armată europeană inclusiv prin purtător de cuvânt, pe care îi vedem astăzi în spațiul public și care încearcă să ne convingă pe viață ceea ce spus 10-15 ani că armata europeană trebuie făcută și poate să existe. Deci, noi am respins armata europeană tocmai pentru că acolo ia securitatea. Pe urmă, am schimbat macaz și am zis nu. Ne ducem spre europeni, că acolo e forța și armata, și viitorul securității și așa mai departe. Și acum vedem, după Alaska și în special la Washington, că, de fapt, europenii nu pot să decidă nimic, nu pot să garanteze nimic. Ei se duc la Donald Trump și fac temenele. Nu știu ce era în mintea domnului Macron când ținea mâna în buzunar.”

