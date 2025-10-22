Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat”

Alexandra Anton Marinescu
22 oct. 2025, 23:55, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre felul în care „sistemul occidental” gestionează conflictul din Ucraina. El spune că, deși se vorbește despre pace, în realitate nu există voință pentru concesii sau oprirea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Nu contează că va fi schilodită Ucraina. Nu-i interesează”

Dungaciu consideră că actualul sistem politic internațional e complet ideologizat și incapabil să oprească conflictul. El spune că obsesia pentru „proiectele de pace” e, de fapt, o formă de control și de prelungire a războiului.

„Sistemul ăsta e atât de ideologizat în acest moment încât nu va face nici o concesie. Pentru el se merge mai departe. Nu contează că Ucraina rămâne fără curent. Nu contează că va fi schilodită Ucraina… Nu-i interesează. Ei merg mai departe, vin cu proiecte de pace, trebuie să oprim războiul pe linia frontului și decât să faci concesii, te duci mai departe.”, afirmă Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Deci pedeapsa aplicată Ungariei prin acel sabotaj e semnul foarte clar că cineva e cu ochii pe aceste state”

Analistul spune că, imediat după ce s-a pus problema ca Ungaria să găzduiască întâlnirea internațională, compania Mol a fost ținta unui sabotaj. El consideră incidentul un avertisment adresat Budapestei.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat foarte interesant cu Viktor Orban, când s-a pus problema să găzduiască o asemenea întâlnire. A fost un sabotaj la Mol Ungaria. A fost unul și pe la noi, zice-se, pe la Lukoil. Cine a făcut lucrurile acestea? Că nu le-au făcut rușii la Lukoil. Asta arată că există inclusiv o capacitate de reacție și o ripostă la nivel european, în interiorul NATO, în interiorul Uniunii Europene, a unor forțe în relație cu care nu e bine să te pui împotrivă dacă ele te-au pus la putere, ca să zic așa. Deci pedeapsa aplicată Ungariei prin acel sabotaj, care nu se știe cine l-a făcut, e semnul foarte clar că cineva e cu ochii pe aceste state.” , spune analistul.

