Dan Dungaciu: „Pentru un om politic este mai ușor să continue un război decât să-l reia după 20 de zile de armistițiu”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre armistițiul dintre Statele Unite și Iran și care ar putea fi impactul repornirii focului după perioada de pace. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă..

În contextul armistițiului de pace de 20 de zile dintre SUA și Iran, profesorul Dan Dungaciu a comentat o analiză Fox News pe acest subiect. Se discută faptul că președintele american ar fi căzut în plasa Iranului. După un armistițiu de 20 de zile, piețele se reglează. O reîncepere a focului ar putea destabiliza piețele globale din nou, cu efecte și mai mari.

„Mă uitam la Fox News și, când s-a făcut pacea, armistițiul, cel mai dur atac a venit de la Fox News. Acolo generalii, întâmplător sau nu, șeful Institutului pentru Studiul Războiului, adică cei care sunt cei mai „hawk-iști”și pe Ucraina, au zis: „Donald Trump a căzut în capcana iranienilor”. Pentru că ei ce au zis? Trebuie să meargă mai departe cu războiul, să-i facă praf. Pentru că, dacă faci armistițiu de două săptămâni, prețurile și piețele se vor regla un pic, oamenii vor zice: „Slavă Domnului, am scăpat!”. Și va fi foarte greu, imposibil strategic vorbind și aproape o nenorocire economic vorbind, pentru că emoția va fi așa de mare, să reiei războiul.”

Având în vedere acești factori, o nouă criză pe piața de energie poate pune SUA într-o poziție de vulnerabilitate. În această situație, ar putea fi obligată să accepte condițiile Iranului.

„Pentru un om politic este mult mai ușor să continue un război decât să repornească războiul după 20 de zile de armistițiu. Asta pentru piețe va fi o nenorocire, dincolo de faptul că ai pierdut acele 20 de zile. Și generalul spunea: „Donald Trump trebuie să facă asta”, etc., etc. Bun, era Hannity care îl susținea, tot de la Fox News, generalul era împotrivă, David Levy, tot de la Fox News, care e sigur pe linia sionistă. În acest moment suntem într-o blocadă. Blocada asta nu poate să dureze la nesfârșit. Pentru că, la un moment dat, te întreabă: „Ce faceți aici?”. „Ce facem? O blocadă”. „De ce?”. Pentru că este închisă strâmtoarea Ormuz.”

