Malina Maria Fulga
Dan Dungaciu: „Democrația din România seamănă din ce în ce mai puternic cu «democrația» din Rusia sau Republica Moldova”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre suspendarea emisiei postului Realitatea Plus. Analistul politic susține că anumite acțiuni care au avut loc în România nu au nicio legătură cu democrația. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu susține că anumite acțiuni ce au avut loc în statul român nu corespund cu principiile regimului democratic. Acesta vorbește despre evenimente precum recenta suspendare a emisiei postului de televiziune Realitatea Plus, dar și despre anularea alegerilor.

„Planul mare, ca să zic așa, general, este același. Dacă la un moment dat anulezi alegerile și apoi începi să închizi televiziuni, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. Și nu se întâmplă sau nu s-au întâmplat, cu excepția României, în spațiul Uniunii Europene, în spațiul civilizației occidentale pe care tot o evocăm. Nici în UE, nici în NATO. Și spun de NATO, pentru că din 1991, NATO s-a definit ca o alianță politico-militară, ca urmare a căderii URSS-ului, mă rog, și a dispariției dușmanului militar consacrat. Asta înseamnă că dacă vrei să te integrezi în NATO, care e o alianță politico-militară, trebuie să fii o democrație, așa au spus la summitul de la Roma din ’91. Adică Coreea de Nord nu se poate integra în NATO, indiferent de cât de performantă e armata, pentru că nu e o democrație.”

Invitatul asociază aceste practici mai degrabă cu un mod de conducere de tip est-european, precum cel din Federația Rusă sau Republica Moldova.

„Deci, din punctul acesta de vedere, noi am învățat de la NATO separația civil-militar. Ne-au pregătit să nu mai facem cum făcea armata înainte de ’89, Securitatea înainte de ’89 sau Miliția înainte de ’89, și apoi am intrat în Uniunea Europeană. Deci, într-un parcurs politico-militar, nici în NATO, nici în Uniunea Europeană, lucrurile acestea nu sunt admisibile. S-au întâmplat. Asta înseamnă că România seamănă din ce în ce mai puternic cu democrația a la ruse, din spațiul estic. Am mai văzut aceste lucruri, mă rog, le-am mai văzut și în Republica Moldova, mai demult, le-am văzut în Federația Rusă. Deci, din punctul acesta de vedere, este un comportament care, încă o dată spun, n-are nimic de-a face cu Occidentul.”

