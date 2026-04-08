Dan Dungaciu: „Democrația din România seamănă din ce în ce mai puternic cu «democrația» din Rusia sau Republica Moldova”

Profesorul Dan Dungaciu susține că anumite acțiuni ce au avut loc în statul român nu corespund cu principiile regimului democratic. Acesta vorbește despre evenimente precum recenta suspendare a emisiei postului de televiziune Realitatea Plus, dar și despre anularea alegerilor.

„Planul mare, ca să zic așa, general, este același. Dacă la un moment dat anulezi alegerile și apoi începi să închizi televiziuni, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. Și nu se întâmplă sau nu s-au întâmplat, cu excepția României, în spațiul Uniunii Europene, în spațiul civilizației occidentale pe care tot o evocăm. Nici în UE, nici în NATO. Și spun de NATO, pentru că din 1991, NATO s-a definit ca o alianță politico-militară, ca urmare a căderii URSS-ului, mă rog, și a dispariției dușmanului militar consacrat. Asta înseamnă că dacă vrei să te integrezi în NATO, care e o alianță politico-militară, trebuie să fii o democrație, așa au spus la summitul de la Roma din ’91. Adică Coreea de Nord nu se poate integra în NATO, indiferent de cât de performantă e armata, pentru că nu e o democrație.”

Invitatul asociază aceste practici mai degrabă cu un mod de conducere de tip est-european, precum cel din Federația Rusă sau Republica Moldova.