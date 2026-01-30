Prețurile scăzute ale petrolului, excesul global de țiței, o rublă încă puternică – dar și sancțiunile occidentale – sunt „ingredientele” care au un impact decisiv în ceea ce privește veniturile Rusiei din petrol și gaze. Petrolul și gazele au reprezentat o pondere record din veniturile bugetului federal al Rusiei în anul 2025. Însă situația tinde să se schimbe, iar în Rusia se caută soluții, fiindcă „mașina de război” înghite din ce în ce mai mulți bani, iar conflictul din Ucraina este departe de final.
Autoritățile din Rusia încearcă, astfel, să stimuleze alte surse de venituri pentru a compensa deficitul, în principal prin creșterea impozitelor pe gospodării și întreprinderi.
Un raport din luna ianuarie al Ministerului Finanțelor din Rusia – privind execuția bugetului federal pe 2025 – a arătat o scădere bruscă a veniturilor din petrol și gaze.
Veniturile din exporturile de materii prime au scăzut cu 23,8%, totalizând 8,48 trilioane de ruble anul trecut, față de 11,13 trilioane în 2024 (111,2 miliarde de dolari față de 146 miliarde de dolari).
În decembrie 2025, țițeiul rusesc Ural a scăzut sub 40 de dolari pe baril. Piața globală este inundată de petrol: creșterea producției și creșterea stocurilor au depășit impactul potențialelor perturbări ale exporturilor, potrivit analiștilor de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA), se mai arată în analiza publicată de Meduza.
Ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a recunoscut deja că ponderea veniturilor din petrol și gaze în buget va scădea și mai mult până la sfârșitul anului 2026.
Adjunctul său, Vladimir Kolychev, a avertizat că tendințele actuale, combinate cu necesitatea de a concentra cheltuielile la începutul anului, vor duce la un deficit bugetar considerabil.
Este prea devreme pentru a trage concluzii ferme despre impactul deficitului.
EIA prognozează un preț mediu al țițeiului Brent de 56 de dolari pe baril în 2026, în scădere de la 69 de dolari în 2025.
Potrivit lui Kolychev, Ministerul Finanțelor mizează pe o creștere mai rapidă a veniturilor din sectorul non-petrol și gaze în acest an. Tocmai pentru a finanța cheltuielile militare, autoritățile au majorat principala taxă non-petrol și gaze – TVA – la 22%.
Pe fondul creșterilor continue ale unei game largi de impozite și taxe pentru gospodării și întreprinderi, alte venituri sunt într-o situație mai bună decât veniturile Rusiei din petrol și gaze.
Rezultatul a fost un deficit bugetar pentru 2025 de 5,6 trilioane de ruble (73,4 miliarde de dolari), sau 2,6% din PIB – puțin sub estimarea de toamnă de 5,7 trilioane (74,7 miliarde de dolari).
Conform planului guvernului pentru 2026, bugetul va rămâne pe pierdere, dar se așteaptă ca deficitul să se reducă drastic, la 1,6% din PIB (în scădere de la 2,6% în 2025).
Transformarea acestei previziuni în realitate ar necesita o colectare excepțional de puternică a impozitelor în întreaga economie, inclusiv încasări impecabile din creșterea TVA-ului, continuarea planurilor de creștere a împrumuturilor interne și absența oricăror cheltuieli neplanificate, de urgență, cum ar fi salvarea companiilor de stat sau a bugetelor regionale, se mai menționează în analiza publicată de Meduza.
Scăderea veniturilor din petrol și gaze se desfășoară în paralel cu o încetinire economică mai amplă – una atât de pronunțată, încât creșterea – practic – a stagnat.
„Este încă prea devreme să spunem că structura actuală a economiei obligă Rusia să reducă războiul. Mai exact, structura actuală a economiei strigă că războiul nu ar fi trebuit niciodată să înceapă”, spune Alexandra Prokopenko, expertă la Centrul Carnegie Rusia Eurasia din Berlin.
Industriile civile ale Rusiei sunt în recesiune, mai spune Prokopenko, iar unele sectoare au ajuns deja în stadiul de dezindustrializare, deoarece toată creșterea industrială din ultimii trei ani a provenit exclusiv din complexul militar-industrial.
Producția civilă este, de asemenea, afectată de creditele prohibitiv de scumpe, ca urmare a ratei cheie ridicate a Băncii Centrale, care rămâne în continuare de peste 10%.
Structura bugetului Rusiei pentru 2026 arată clar că o prioritate absolută pentru Kremlin rămân cheltuielile militare.
Nu același lucru se poate spune despre investițiile în producție sau în capitalul uman. Între 2021 și 2025, ponderea cheltuielilor militare – combinând apărarea și securitatea națională – a crescut de la 24% la 40,3%. Acum, aceasta este stabilită la 38% pentru 2026.
Această creștere a coincis cu reduceri drastice ale cheltuielilor sociale, care au scăzut de la 38% în 2021 la 25% în 2026, și ale cheltuielilor pentru economia națională, de la 17,6% în 2021 la 11% în 2025-2026.
RECOMANDAREA AUTORULUI: