Prețurile scăzute ale petrolului, excesul global de țiței, o rublă încă puternică – dar și sancțiunile occidentale – sunt „ingredientele” care au un impact decisiv în ceea ce privește veniturile Rusiei din petrol și gaze. Petrolul și gazele au reprezentat o pondere record din veniturile bugetului federal al Rusiei în anul 2025. Însă situația tinde să se schimbe, iar în Rusia se caută soluții, fiindcă „mașina de război” înghite din ce în ce mai mulți bani, iar conflictul din Ucraina este departe de final.

Autoritățile din Rusia încearcă, astfel, să stimuleze alte surse de venituri pentru a compensa deficitul, în principal prin creșterea impozitelor pe gospodării și întreprinderi.

Fără a consolida bugetul în acest fel, Rusia s-ar confrunta cu dificultăți

Chiar și așa, notează site-ul independent Meduza economia rusă

De ce scad veniturile Rusiei din petrol și gaze?

Un raport din luna ianuarie al Ministerului Finanțelor din Rusia – privind execuția bugetului federal pe 2025 – a arătat o scădere bruscă a veniturilor din petrol și gaze.

Veniturile din exporturile de materii prime au scăzut cu 23,8%, totalizând 8,48 trilioane de ruble anul trecut, față de 11,13 trilioane în 2024 (111,2 miliarde de dolari față de 146 miliarde de dolari).

Până la sfârșitul anului 2025, veniturile din petrol și gaze reprezentau mai puțin de 23% din bugetul federal, în timp ce alte venituri au reprezentat puțin peste 77% – o situație pe care Rusia nu a mai văzut-o de cel puțin două decenii.

Ultima dată când ponderea veniturilor din materii prime a scăzut sub 30% a fost în 2020 , când restricțiile impuse de pandemie au zdrobit cererea globală și prețurile petrolului.

Prețurile rămân scăzute astăzi, iar acest lucru – alături de o rublă puternică – este unul dintre principalele motive pentru care veniturile Rusiei din materii prime se micșorează.

În decembrie 2025, țițeiul rusesc Ural a scăzut sub 40 de dolari pe baril. Piața globală este inundată de petrol: creșterea producției și creșterea stocurilor au depășit impactul potențialelor perturbări ale exporturilor, potrivit analiștilor de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA), se mai arată în analiza publicată de Meduza.

Ponderea veniturilor din petrol și gaze va scădea și mai mult până la sfârșitul anului 2026

Ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a recunoscut deja că ponderea veniturilor din petrol și gaze în buget va scădea și mai mult până la sfârșitul anului 2026.

Adjunctul său, Vladimir Kolychev, a avertizat că tendințele actuale, combinate cu necesitatea de a concentra cheltuielile la începutul anului, vor duce la un deficit bugetar considerabil.

Este prea devreme pentru a trage concluzii ferme despre impactul deficitului.

Plățile în avans sunt menite să distribuie cheltuielile bugetare mai uniform pe parcursul anului.

Veniturile suplimentare din creșterea taxei pe valoarea adăugată la 22% vor începe să apară abia începând cu al doilea trimestru (impozitele plătite în primele trei luni acoperă al patrulea trimestru al anului precedent).

Și guvernul are încă instrumente pentru a acoperi deficitele bugetare, inclusiv un împrumut intern mai mare și rezervele Fondului Național de Avere (deși acestea s-au redus cu aproximativ jumătate în timpul războiului de amploare).

EIA prognozează un preț mediu al țițeiului Brent de 56 de dolari pe baril în 2026, în scădere de la 69 de dolari în 2025.

Țițeiul Ural se tranzacționează la un preț redus față de Brent în contextul sancțiunilor, însă bugetul guvernului pentru 2026 presupune un preț mediu al țițeiului Ural de 59 de dolari pe baril – cu un dolar mai mare decât în ​​2025.

Acest lucru expune bugetul la noi deficite de venituri din petrol și gaze.

„Ar putea veniturile din petrol și gaze să ajungă la un nivel mult mai mic decât proiecțiile noastre? Desigur că ar putea. Nu este ceva ce controlăm. Vom compensa folosind Fondul Național de Avere, așa cum prevede regulamentul bugetar”, a declarat Kolychev în ianuarie.

Potrivit lui Kolychev, Ministerul Finanțelor mizează pe o creștere mai rapidă a veniturilor din sectorul non-petrol și gaze în acest an. Tocmai pentru a finanța cheltuielile militare, autoritățile au majorat principala taxă non-petrol și gaze – TVA – la 22%.

Până la sfârșitul anului 2025, veniturile din surse care nu provin din petrol și gaze au crescut cu 12,6%

Pe fondul creșterilor continue ale unei game largi de impozite și taxe pentru gospodării și întreprinderi, alte venituri sunt într-o situație mai bună decât veniturile Rusiei din petrol și gaze.

Până la sfârșitul anului 2025, veniturile din surse care nu provin din petrol și gaze au crescut cu 12,6% față de 2024 .

. Chiar și așa, transportul total din surse care nu provin din petrol și gaze – 28,8 trilioane de ruble (377,2 miliarde de dolari) – a fost încă sub ceea ce fusese proiectat la aprobarea bugetului în 2024 (29,36 trilioane, sau 384,5 miliarde de dolari).

(29,36 trilioane, sau 384,5 miliarde de dolari). În ceea ce privește cheltuielile, bugetul federal și-a depășit obiectivele cu aproape 7% anul trecut.

Rezultatul a fost un deficit bugetar pentru 2025 de 5,6 trilioane de ruble (73,4 miliarde de dolari), sau 2,6% din PIB – puțin sub estimarea de toamnă de 5,7 trilioane (74,7 miliarde de dolari).

Conform planului guvernului pentru 2026, bugetul va rămâne pe pierdere, dar se așteaptă ca deficitul să se reducă drastic, la 1,6% din PIB (în scădere de la 2,6% în 2025).

Transformarea acestei previziuni în realitate ar necesita o colectare excepțional de puternică a impozitelor în întreaga economie, inclusiv încasări impecabile din creșterea TVA-ului, continuarea planurilor de creștere a împrumuturilor interne și absența oricăror cheltuieli neplanificate, de urgență, cum ar fi salvarea companiilor de stat sau a bugetelor regionale, se mai menționează în analiza publicată de Meduza.

Ce mai așteaptă bugetul Rusiei?

Scăderea veniturilor din petrol și gaze se desfășoară în paralel cu o încetinire economică mai amplă – una atât de pronunțată, încât creșterea – practic – a stagnat.

Potrivit Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), creșterea PIB-ului a scăzut la 0,6% în trimestrul al treilea al anului 2025, față de 1,1% în trimestrul precedent.

Datele pentru trimestrul al patrulea nu au fost încă publicate.

Alți indicatori indică în aceeași direcție. În ianuarie, Indicele Climatului de Afaceri al Băncii Centrale a scăzut la 1,7 de la 2,6 cu o lună mai devreme, în timp ce gradul de utilizare a capacității de producție a scăzut pentru al patrulea trimestru consecutiv.

Banca Centrală se așteaptă acum ca economia să crească cu doar 0,5-1,5% în acest an.

Ministerul Dezvoltării Economice stabilește plafonul și mai jos, la maximum 1,3%.

„Este încă prea devreme să spunem că structura actuală a economiei obligă Rusia să reducă războiul. Mai exact, structura actuală a economiei strigă că războiul nu ar fi trebuit niciodată să înceapă”, spune Alexandra Prokopenko, expertă la Centrul Carnegie Rusia Eurasia din Berlin.

Industriile civile ale Rusiei sunt în recesiune, mai spune Prokopenko, iar unele sectoare au ajuns deja în stadiul de dezindustrializare, deoarece toată creșterea industrială din ultimii trei ani a provenit exclusiv din complexul militar-industrial.

Cheltuielile militare rămân o prioritate absolută pentru Kremlin

Producția civilă este, de asemenea, afectată de creditele prohibitiv de scumpe, ca urmare a ratei cheie ridicate a Băncii Centrale, care rămâne în continuare de peste 10%.

La ultima ședință a consiliului său din 2025, autoritatea de reglementare a reușit să reducă rata doar la 16%.

Următoarea ședință este programată pentru 13 februarie, dar accelerarea inflației, determinată de creșterea TVA-ului, ar putea obliga Banca Centrală să întrerupă relaxarea ulterioară a politicii de reducere a TVA-ului și să mențină rata neschimbată.

Structura bugetului Rusiei pentru 2026 arată clar că o prioritate absolută pentru Kremlin rămân cheltuielile militare.

Nu același lucru se poate spune despre investițiile în producție sau în capitalul uman. Între 2021 și 2025, ponderea cheltuielilor militare – combinând apărarea și securitatea națională – a crescut de la 24% la 40,3%. Acum, aceasta este stabilită la 38% pentru 2026.

Această creștere a coincis cu reduceri drastice ale cheltuielilor sociale, care au scăzut de la 38% în 2021 la 25% în 2026, și ale cheltuielilor pentru economia națională, de la 17,6% în 2021 la 11% în 2025-2026.

