Dan Dungaciu: „Premiza fundamentală a statului român a fost PARTENERIATUL strategic cu SUA pentru a evita parteneriatul cu Germania”

În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu vorbește despre figurile politice din România, care tratează superficial politică externă a României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Dan Dungaciu subliniază că domnul Bolojan nu are o înțelegere minimă a politicii externe, iar schimbările bruste pe care le-a făcut arată lipsa de sensibilitate politică.
„Sunt convins că domnul Bolojan nu are nicio legătură cu politica externă. Pentru că dacă ar fi avut o minimă cunoaștere, o minimă sensibilitate politică externă, n-ar fi putut să facă ce a făcut” , spune Dan Dungaciu
Moderatorul emisiunii mai vorbește și despre o influență a sistemului paralel (statul paralel/deep state) care ar fi garantat anumite aranjamente politice legate de alegerea lui Nicușor Dan.
„Și acum, dintr-o logică aproape simplă, elementară, dar jurnalistică, pot să vă dau dreptate că acest deal de 17 miliarde a fost făcut dinainte de a ajunge Nicușor Dan la Cotroceni, pentru că el era ales demult. Dând timpul înapoi, toată politica, cu ghilimele pe care Bolojan a făcut-o când era președinte interimar, arată siguranța cu care a făcut toate aceste lucruri, pentru că a primit garanții de la Europa, mai puțin de la America, de la Ursula von der Leyen, de la francezi, de la nemți, că Nicușor Dan va fi președintele României” , spune Marius Tucă