Dan Dungaciu: „Premiza fundamentală a statului român a fost PARTENERIATUL strategic cu SUA pentru a evita parteneriatul cu Germania”

În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu vorbește despre figurile politice din România, care tratează superficial politică externă a României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că domnul Bolojan nu are o înțelegere minimă a politicii externe, iar schimbările bruste pe care le-a făcut arată lipsa de sensibilitate politică.

„Sunt convins că domnul Bolojan nu are nicio legătură cu politica externă. Pentru că dacă ar fi avut o minimă cunoaștere, o minimă sensibilitate politică externă, n-ar fi putut să facă ce a făcut” , spune Dan Dungaciu

Moderatorul emisiunii mai vorbește și despre o influență a sistemului paralel (statul paralel/deep state) care ar fi garantat anumite aranjamente politice legate de alegerea lui Nicușor Dan.