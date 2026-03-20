Dan Dungaciu: „Problema cu noul acord al SUA rămâne faptul că Nicușor Dan a simțit nevoia să treacă din nou prin Parlament, chiar dacă nu era nevoie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat situația în care România a aprobat în Parlament utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii în contextul conflictului cu Iranul.
Analistul a spus că, prin această procedură, apare suspiciunea că noile acțiuni nu sunt acoperite integral de acordurile deja semnate. El a subliniat că acest lucru poate indica existența unor elemente suplimentare care nu au fost explicate public.
„Pentru că rămâne chestiunea neclară, legată de faptul că președintele Nicușor a ținut neapărat să depășească acordul din 2005 și să-l trimită spre aprobare în Parlament. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că noul acord nu este grevat de acordurile, tratatele pe care România le-a semnat până înainte de această solicitare. Deci există în această solicitare ceva ce-i mult dincolo de parteneriatul statal din 2005. Ce este mai mult?”, spune el.
Marius Tucă: „Profesorul Valentin Stan a prezentat acest acord cu americanii și, practic, le dăm americanilor absolut tot, să facă ce vor în România.