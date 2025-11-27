Dan Dungaciu: „Proiectul European stă în pregătirea războiului ce va să VINĂ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Strategia Națională de Apărare și care sunt elementele noi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Spune CSAT-ul, ce repetă toată Europa, ăsta este mesajul pe care Europa îl transmite. L-a transmis, de ce va vreme, îl transmite și-l va transmite pe viitor. Pentru că ăsta este angajamentul politic al proiectului de putere pe care Europa, în acest moment, îl susține, îl gestionează. Și proiect în care România este parte 100%.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre Strategia Națională de Apărare. Acesta a început prin a spune că tot ce spune CSAT-ul este o confirmare a directivei europene. Europa, adaugă acesta, a transmis acest mesaj de ceva vreme și îl va transmite în continuare. România este implicată 100% în acest Plan European.