Dan Dungaciu: „Proiectul European stă în pregătirea războiului ce va să VINĂ”

Andrei Rosz
27 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Strategia Națională de Apărare și care sunt elementele noi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Spune CSAT-ul, ce repetă toată Europa, ăsta este mesajul pe care Europa îl transmite. L-a transmis, de ce va vreme, îl transmite și-l va transmite pe viitor. Pentru că ăsta este angajamentul politic al proiectului de putere pe care Europa, în acest moment, îl susține, îl gestionează. Și proiect în care România este parte 100%.

Spune CSAT-ul, ce repetă toată Europa, ăsta este mesajul pe care Europa îl transmite. L-a transmis, de ceva vreme, îl transmite și-l va transmite pe viitor. Pentru că ăsta este angajamentul politic al proiectului de putere pe care Europa, în acest moment, îl susține, îl gestionează. Și proiect în care România este parte 100%. Deci era absolut natural să apară așa ceva în Strategia de Apărare a Țării. Nu vreau să fiu malițios, dar nici dacă nu se scria strategia națională de apărare știam în ce direcție merge România, pentru că e o asumare politică, până la urmă. Noi spunem strategia, mă rog, doctrina de securitate a României, s-a preferat termenul, în Constituție, strategia, doctrina de apărare a țării, pentru că la vremea respectivă se considera că doctrina de securitate duce la securitatea de dinainte de 1989 și avem această denumire vetustă, oarecum vetustă, strategia de apărare a țării. Deci, repet, indiferent că s-ar fi scris sau nu, știam în ce direcție merge România și merge în această direcție, pe aceeași asumare politică, 100% pe Proiectul European. Iar Proiectul European este pentru pregătirea, stă, ca să zic așa, în pregătirea războiului care va să vină. Documentul este într-un fel mai coerent și mai rotund scris decât alte documente anterioare, aceleași tipuri de documente în alte președinții. Președintele dă acest document, îl pune pe masa Parlamentului. Acest document este primul document care vine în siajul unei viziuni europene, în special franceze. Până acum erau compilate documentele acestea din textele americane, viziuni americane. Aveau și aerul ăla de salată în care fiecare punea tot ce dorea, pentru că se știa. Nu era salată de Bruxelles, era salată mai degrabă autohtonă, locală. Relativ incoerente cam toate aceste tipuri de documente. Acesta e un pic mai coerent, mai bine scris. Se vede că e făcut, preluat, făcut, mă rog, nu vreau să fac aici speculații. E făcut de cineva inclusiv din afara României, care a fixat anumite repere. Repet, de inspirație europeană, franceză. Se vede asta când apare de multe ori în text ideea de UE și NATO.”, a explicat sociologul.

