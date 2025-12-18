Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”

În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă provocatoare asupra conflictului din Ucraina, descriindu-l ca pe un „război de independență al Uniunii Europene” – nu al Europei ca întreg, ci al proiectului federalist european. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu compară situația actuală cu războaiele de independență ale națiunilor istorice, subliniind că UE, nereprezentând un stat național, aspiră să devină o federație centralizată.

„Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este, dacă vreți, războiul de independență al Uniunii Europene. Nu al Europei, al Uniunii Europene, care vrea să fie federație. Toate state naționale au avut un război de independență, când s-au făcut națiuni. Sigur că federalizarea este proiectul, pentru că Uniunea Europeană nu este un stat național, dar vrea să fie federație. Adică o Uniune de state centralizată și ei luptă, nu-i așa? Pentru națiunea europeană, pentru noi europenii, de-aia tot spun,Trump se amestecă în politica noastră europeană. Trump nu se amestecă, Trump vorbește de state naționale” , spune analistul Dungaciu.

Dan Dungaciu ilustrează implicarea europeană prin analogia cu un joc video. Această imagine subliniază distanța dintre sprijinul financiar și logistic european și sacrificiul ucrainean.