Valentin Stan: Nicușor Dan a acordat un interviu în Franța în care a anunțat că are dubii că Trump își va respecta angajamentele”

Serdaru Mihaela
18 dec. 2025, 07:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 15 decembrie 2025, analistul politic Valentin Stan a disecat cu ironie și sarcasm un interviu acordat de Nicușor Dan la France Info. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a început prin a defini plastic expresia „prostie funciară”, atribuită lui Nicușor Dan. Stan a subliniat ambiguitatea răspunsurilor lui Dan, acuzându-l că „o lâncezește” și evită un „da” sau „nu” clar la întrebarea despre încrederea în Trump.

Adică din asta pe care o ari, o semeni și o uzi în fiecare zi ca să-ți crească pe față exact cum crește Cascada Niagara în primăvară… Îți dau trei extrase dintr-un interviu pe care îl dă la France Info și în care vorbește despre Donald Trump. În prostia lui funciară, spune Valentin Stan.

Valentin Stan a portretizat prestația lui Nicușor Dan ca „patetică”, marcată de lingușire față de Franța și ostilitate implicită față de SUA. Emisiunea a subliniat contradicțiile României prinsă între prioritatea americană și Europa și a criticat lipsa de claritate în poziționarea strategică.

Valentin Stan: Tu îți dai seama ce e în România?

Marius Tucă: România este întortocheată după mintea lui.

