Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump"

Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump”

Serdaru Mihaela
18 dec. 2025, 11:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o analiză incisivă asupra poziției Europei în contextul războiului din Ucraina și al revenirii lui Donald Trump la Casa Albă. Urmărește aici,  integral emisiunea Mrius Tucă Show.

Analistul Dan Dungaciu a folosit o metaforă puternică, Europa ca un „boxer care se trage din pumni” . Dungaciu a explicat cum Uniunea Europeană, prinsă pe nepregătite, ar putea ieși întărită din criza actuală. Dungaciu a început prin a contura scenariul de la debutul războiului:

„Europa a fost, la începutul războiului, este acum ca un boxer care se trage din pumni. Adică la început a fost bătută în stânga-dreapta de către administrația Biden. Biden a negociat așa cum a negociat cu Federația Rusă încât războiul a pornit.”

Analistul a subliniat că Donald Trump are dreptate când afirmă că războiul putea fi evitat:

„Aici Donald Trump are dreptate. Acest război putea să fie evitat și trebuia să fie evitat. Europa a fost prinsă pe nepregătite. Europa a încercat să facă favorul în stânga-dreapta, să nu irite Rusia, să negocieze. Americanii n-au vrut cu niciun chip, americanii și britanicii. Europenii au intrat în acest război cu finanțare, au primit pumni și au dat seama că ar putea să scoată ceva de aici, mai ales prin venirea lui Donald Trump” , afirmă analistul.

Dungaciu vede în presiunile duble (Rusia și SUA) șansa de a deveni un actor global autentic. Analiza culminează cu o chemare la emancipare strategică. Europa, care în 1989 deținea 25% din PIB-ul global, a coborât la 14% și continuă să scadă, fiind „niciun caz competitiv”.

 „Avem un război cu rușii, avem un război cu americanii, un război politic. Haideți să ne emancipăm, să folosim aceste două presiuni, să ne emancipăm din această situație ieșind mai puternici, adică actor global. Pentru că europenii știu că dacă în 1989 aveau 25% din Pib-ul global, acum au 14% și se duc în jos, ca au dreptate și alții care vorbesc de Europa, care nu mai e în niciun caz competitiv” , conchide Dungaciu

