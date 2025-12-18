Dan Dungaciu: „Protestele din zilele acestea sunt doar jocuri de putere. Singura soluție este ca justiția să fie lăsată în pace”

În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a explicat de ce partidul AUR nu participă la protestele legate de presupusa capturare a justiției românești. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit analistului Dan Dungaciu, aceste manifestații fac parte dintr-un „joc de putere” intern al coaliției de guvernare, nu dintr-o luptă autentică pentru reformă.

„Asta e un joc de putere. Au fost și niște ispite să coboare suveraniștii în stradă. A fost un răspuns clar din partea președintelui AUR când USR-ul va vota legile pe care le propune AUR, atunci putem să stăm de vorbă. Evident că nu se va întâmpla asta niciodată. AUR nu va ieși în stradă, AUR nu va protesta pentru că AUR nu participă la acest evident joc de putere. În niciun caz justiția română nu va ieși reformată din aceste chestiuni. Singura soluție pentru justiția română e să fie lăsată în pace” , spune Dan Dungcaiu.

Analistul plasează disputa în contextul coaliției de guvernare, unde „niciunul nu e mai bun decât celălalt”.