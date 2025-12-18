Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Justiția este singura care poate să se bată cu sistemul. Omul de rând nu are nicio putere

Alexandra Anton Marinescu
18 dec. 2025, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre lupta pentru justiție și despre presiunile la care sunt supuși judecătorii și procurorii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Judecătorul lucrează câteodată 24 din 24 în sistemul nostru

Profesorul a transmis că trebuie recunoscut efortul celor care lucrează în sistemul de justiție. El a vorbit despre condițiile grele în care își desfășoară activitatea judecătorii și procurorii, despre presiunile publice și despre ostilitatea cu care s-au confruntat în ultimii ani.

Dragul meu, e bine că ai pus punctul. Și hai să-ți punem câteva cuvinte înainte de a intra în miezul… Și tu și eu suntem pentru libertate de exprimare. Dacă sunt oameni în sistemul de justiție, procurori, judecători, grefieri, ce or fi ei, care au fost supuși unor presiuni, care au avut de înfruntat condiții vitrege în activitatea lor, trebuie să spunem asta. Au fost oamenii asmuțiți împotriva lor, au ajuns să fie dați jos din taxi, să fie întâmpinați cu ură, doar să nu fie luați la bătaie pe stradă. Judecătorul lucrează câteodată 24 din 24 în sistemul nostru. Are căruț cu dosare, începe de dimineață și stă să-și facă dosarele până noaptea târziu.

Sunt singurii care se pot bate cu sistemul

Analistul a explicat de ce consideră că justiția este singura instituție care mai poate ține piept sistemului.

Dacă e să te uiți în vreo parte astăzi în ideea de a salva bruma de așa-zisă democrație care a mai rămas prin România, trebuie să te uiți la ei. Pentru că sunt singurii care se pot bate cu sistemul. Adică cu securitatea. Tu nu poți să te bați, micuțule. Au venit ăștia de la Recorder, săracii, care au descoperit că e nasol în sistemul judiciar. Sunt judecători care au făcut implozie. Și-au calculat și ei momentul. S-a întâmplat, nu le-a spus nimeni, au zis: să ne spunem păsul.

