Valentin Stan: Justiția este singura care poate să se bată cu sistemul. Omul de rând nu are nicio putere

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre lupta pentru justiție și despre presiunile la care sunt supuși judecătorii și procurorii.

Valentin Stan: Judecătorul lucrează câteodată 24 din 24 în sistemul nostru

Profesorul a transmis că trebuie recunoscut efortul celor care lucrează în sistemul de justiție. El a vorbit despre condițiile grele în care își desfășoară activitatea judecătorii și procurorii, despre presiunile publice și despre ostilitatea cu care s-au confruntat în ultimii ani.

Dragul meu, e bine că ai pus punctul. Și hai să-ți punem câteva cuvinte înainte de a intra în miezul… Și tu și eu suntem pentru libertate de exprimare. Dacă sunt oameni în sistemul de justiție, procurori, judecători, grefieri, ce or fi ei, care au fost supuși unor presiuni, care au avut de înfruntat condiții vitrege în activitatea lor, trebuie să spunem asta. Au fost oamenii asmuțiți împotriva lor, au ajuns să fie dați jos din taxi, să fie întâmpinați cu ură, doar să nu fie luați la bătaie pe stradă. Judecătorul lucrează câteodată 24 din 24 în sistemul nostru. Are căruț cu dosare, începe de dimineață și stă să-și facă dosarele până noaptea târziu.

Sunt singurii care se pot bate cu sistemul

Analistul a explicat de ce consideră că justiția este singura instituție care mai poate ține piept sistemului.