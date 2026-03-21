Dan Dungaciu: „Războiul principal al europenilor este Ucraina. Nu se pot desprinde de el să se implice în războiul din Iran”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre dificultățile politice pe care le-ar avea statele europene dacă ar fi implicate direct în conflictul din Orientul Mijlociu. Invitatul a explicat că prioritatea Europei rămâne războiul din Ucraina, iar o nouă implicare militară ar crea tensiuni majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ar avea de câștigat iarăși Federația Rusă, din păcate”

Analistul a explicat că statele europene sunt concentrate pe conflictul din Ucraina și că o implicare într-un alt război ar însemna o decuplare de la principalul lor obiectiv strategic. În plus, el consideră că o astfel de decizie ar putea avantaja Federația Rusă.

„Dacă vorbim despre statele europene, gândiți-vă puțin cum ar suna pentru liderii aceia care cred că cel mai important război încă este cel din Ucraina, să-și convingă cetățenii să-și trimită navele câte au în Orientul Mijlociu, să lupte acolo pentru războiul pe care nu l-au declanșat ei. Politic va fi extrem de greu pentru europeni să vândă asta și ar însemna o decuplare, dacă vreți, de războiul lor principal, care este războiul din Ucraina. Din această perspectivă, sigur că ne place sau nu ne place, ar avea de câștigat iarăși Federația Rusă, din păcate.”, spune el.

„O bombă politică greu de anticipat”

Dungaciu a avertizat că efectele unui astfel de conflict nu s-ar limita doar la plan militar sau economic. El a spus că tensiunile dintre Europa și Statele Unite ar putea crește, iar relația dintre elitele politice și populație s-ar putea deteriora.