Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL se va intensifica, nu s-a terminat încă”

În emisiunea moderată de Marius Tucă, din data de 20 august 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o sinteză clară și realistă asupra situației conflictului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a caracterizat conflictul ca fiind „o bătălie de uzură foarte complicată, în care totul depinde de cine cedează primul”. El a subliniat avantajul numeric și răbdarea rușilor, care nu forțează atacuri puternice, ci preferă o strategie lentă.

„Este o bătălie de uzură foarte complicată, în care depinde de cine cedează primul. Rușii sunt mai mulți, au răbdare, nu se aruncă foarte puternic” , spune Dan Dungaciu.

Un alt punct important evidențiat de analist este rolul tehnologiei în conflict, în special al dronelor, care oferă un avantaj major pentru partea aflată în defensivă.

„Războiul, fiind un război al dronelor, al tehnologiei, sigur că avantajează într-un fel pe cel care se apără într-o măsură foarte mare” , afirmă sociologul.

Conform spuselor sale, linia de apărare a Ucrainei rămâne puternică, iar războiul nu s-a întrerupt niciodată, în ciuda unor voci optimiste. Analistul a precizat că, odată ce varianta unei încetări a focului este exclusă din discuție, conflictul va lua amploare.