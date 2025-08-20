Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL se va intensifica, nu s-a terminat încă”

Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL se va intensifica, nu s-a terminat încă”

Serdaru Mihaela
21 aug. 2025, 00:03, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL se va intensifica, nu s-a terminat încă

În emisiunea moderată de Marius Tucă, din data de 20 august 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o sinteză clară și realistă asupra situației conflictului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a caracterizat conflictul ca fiind „o bătălie de uzură foarte complicată, în care totul depinde de cine cedează primul”. El a subliniat avantajul numeric și răbdarea rușilor, care nu forțează atacuri puternice, ci preferă o strategie lentă.

„Este o bătălie de uzură foarte complicată, în care depinde de cine cedează primul. Rușii sunt mai mulți, au răbdare, nu se aruncă foarte puternic” , spune Dan Dungaciu.

Un alt punct important evidențiat de analist este rolul tehnologiei în conflict, în special al dronelor, care oferă un avantaj major pentru partea aflată în defensivă.

„Războiul, fiind un război al dronelor, al tehnologiei, sigur că avantajează într-un fel pe cel care se apără într-o măsură foarte mare” , afirmă sociologul.

Conform spuselor sale, linia de apărare a Ucrainei rămâne puternică, iar războiul nu s-a întrerupt niciodată, în ciuda unor voci optimiste. Analistul a precizat că, odată ce varianta unei încetări a focului este exclusă din discuție, conflictul va lua amploare.

„Unitățile, linia de apărare este solidă, dar noi am revenit, de fapt n-am oprit niciodată războiul, războiul va continua. La ce ne așteptăm acum, după ce oprirea războiului a ieșit, sau mă rog, armistitul a ieșit din discuție, eu mă aștept ca războiul să se intensifice, rușii să o ia de la capăt. Adică să continue războiul și presiunea pe ucraineni, pentru că e foarte clar că discuțiile despre garanțile de securitate sunt aproape comice, iertați-mi expresia, în momentul în care războiul nu s-a tranșat sau în care n-am terminat războiul. Noi discutăm despre ceva ce stă să se întâmple, dar războiul nu s-a încheiat” , conchide sociologul

