Dan Dungaciu: „România a ales, din păcate, o tabără în această CONFRUNTARE globală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre alegerile României pe plan geopolitic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu-ți garantează nimeni nicio securitate”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre garanțiile de securitate ale României. Acesta a început prin a spune că este foarte greu în România în acest moment. Sentimentul pe care îl are acesta este unul de confruntare. Sociologul susține că România a ales să fie de partea taberei care se află într-o confruntare. Pentru un stat ca România, acest lucru este foarte periculos. Acesta adaugă faptul că pentru orice stat european ar fi periculos, dar mai ales pentru români. Poziția geografică a acestei țări face ca lucrurile să fie riscante. Dungaciu susține și că fondurile pentru înarmare ar fi fost acceptate înainte de alegerea actualului președinte.