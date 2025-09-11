Dan Dungaciu: „România a ales, din păcate, o tabără în această CONFRUNTARE globală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre alegerile României pe plan geopolitic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre garanțiile de securitate ale României. Acesta a început prin a spune că este foarte greu în România în acest moment. Sentimentul pe care îl are acesta este unul de confruntare. Sociologul susține că România a ales să fie de partea taberei care se află într-o confruntare. Pentru un stat ca România, acest lucru este foarte periculos. Acesta adaugă faptul că pentru orice stat european ar fi periculos, dar mai ales pentru români. Poziția geografică a acestei țări face ca lucrurile să fie riscante. Dungaciu susține și că fondurile pentru înarmare ar fi fost acceptate înainte de alegerea actualului președinte.
„E greu în România. Sentimentul pe care îl am este că România a ales, din păcate, aproape fără discernământ, o tabără în această confruntare. Pentru un stat ca România, lucrul ăsta e foarte riscant. Pentru orice stat european lucrul ăsta e foarte riscant, cum se vede și în Franța. Dar pentru România este și mai riscant, pentru că România se află într-o poziție geografică în care trebuie să gândești de mai multe ori până tai. România a ales, iertați-mă, nu doar la alegerile prezidențiale. Sentimentul pe care îl am este că această alegere a fost făcută dacă ne uităm la fondurile acestea, 16 miliarde pentru înarmare. Fondurile acestea probabil că au fost gândite și acceptate încă înainte de alegerile prezidențiale. Pentru că altminteri nu-mi explic cu toată viteza și cu rapiditatea și cu lipsa asta de discuție care se întâmplă în România, apropo de această sumă de 16 miliarde, în condițiile în care tu n-ai capacitate instituțională, iertați-mă să spun, nici măcar să iei din PNRR bani necesari să termini A7 și A8. Pe termen scurt și pe termen mediu, tot ce se întâmplă acuma, în termeni de securitate, inclusiv discursul doamnei Von der Leyen, este o absolută iluzie. Nu-ți garantează nimeni nicio securitate.”, a explicat sociologul.