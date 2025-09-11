Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „România a luat cu împrumut de la UE suma de bani pentru înarmare. Nu o primește CADOU”

Andrei Rosz
11 sept. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre programul de înarmare a țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Eu cred că România se află în cea mai proastă situație de securitate din ultimii ani.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre programul de înarmare a țării. Acesta susține că durata războiului dintre Ucraina și Rusia poate schimba lucrurile. Cu cât războiul continuă, cu atât mor mai mulți oameni și se distrug clădiri. În alt plan, posibilitatea ca acest război să se extindă este tot mai mare. În plus Ucraina, spune analistul, riscă să piardă din ce în ce mai multe teritorii. Acestea sunt problemele pe care ar trebui să le aibă unii oameni. Astfel de dileme ar trebui discutate, susține acesta. Dungaciu susține că România se află în cel mai prost punct de securitate din ultimii ani. Despre programul de înarmare, acesta spune că românii nu sunt în stare să strângă 16 miliarde de euro ca să îl pună în aplicare.

„Cu cât durează războiul ăsta mai mult, trecând că mor mai mulți oameni și se distrug mai multe clădiri. Din nefericire, posibilitatea ca războiul să se extindă crește, pentru că ăsta este riscul. Și doi, din păcate pentru Ucraina, riscă să piardă mai multe teritorii, nu doar mai mulți oameni, cu cât război durează mai mult. Asta este marea problemă și dilemele pe care unii ar trebui să le aibă. Deci, revenind, românii au făcut această alegere. Alegerea care s-a făcut cu, cum să spun, fără nicio nuanță. Aproape în termeni bolșevici, fără nicio nuanță, fără niciun dubiu, fără nicio întrebare, fără nicio dubitație. Nimic! Totul este drept. Domnule, dar ce s-a întâmplat cu România? Bun și dacă nu va merge bine în direcția asta? Dacă războiul ăsta se oprește, dacă rușii se întâlnesc, discută în Alaska… Eu cred că România se află în cea mai proastă situație de securitate din ultimii ani. Ideea că achizițiile acestea vor reuși să schimbe, să facă miracole, asta este o idee politică. Încă o dată spun, noi n-avem capacitatea să ducem 16 miliarde pentru un program de armament, miliarde pe care încă nici nu le avem. Tu trebuie să ai un program de înarmare, trebuie să ai o strategie de apărare…”, a explicat sociologul.

