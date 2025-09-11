Dan Dungaciu: „România a luat cu împrumut de la UE suma de bani pentru înarmare. Nu o primește CADOU”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre programul de înarmare a țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Eu cred că România se află în cea mai proastă situație de securitate din ultimii ani. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre programul de înarmare a țării. Acesta susține că durata războiului dintre Ucraina și Rusia poate schimba lucrurile. Cu cât războiul continuă, cu atât mor mai mulți oameni și se distrug clădiri. În alt plan, posibilitatea ca acest război să se extindă este tot mai mare. În plus Ucraina, spune analistul, riscă să piardă din ce în ce mai multe teritorii. Acestea sunt problemele pe care ar trebui să le aibă unii oameni. Astfel de dileme ar trebui discutate, susține acesta. Dungaciu susține că România se află în cel mai prost punct de securitate din ultimii ani. Despre programul de înarmare, acesta spune că românii nu sunt în stare să strângă 16 miliarde de euro ca să îl pună în aplicare.