Dan Dungaciu: „România este în același proiect al obedienței față de Europa”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România face parte dintr-un proiect al obedienței.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România se află într-un program al obedienței. Acesta a început prin a spune că suntem conduși de „creiere înșurubate, precum becul în dulie”. Sociologul a reluat o temă dezbătută și într-o altă emisiune dintre cele realizate de Marius Tucă. Acesta a vorbit din nou despre carcasa ideologică și fenomenul fanariotismului ideologic. Geopoliticianul a asemănat acest fenomen cu becul înfiletat în dulie. Acesta a ținut să menționeze că aceste creiere înșurubate, sunt persoane fără fețe și fără conținut intern sau extern.
„România face același lucru. România este în același proiect al ascultării, al obedienței. Eu am mai spus asta sunt creierele înșurubate, precum becul în dulie. E carcasă ideologică, ăsta e fanariotismul ideologic. Și toți se înșurubează cu creierele alea, ca becul de dulie, care se potrivesc acolo. Că de aia avem persoanele astea care n-au nici față, nici intern, nici extern, ca să zic așa. Pentru că ei trebuie să îndeplinească un proiect în România și nu gândesc cu capul lor. În aceste clipe, România este parte a unui proiect și-a pus tot acolo. Își dă seama că s-ar putea să piardă. Am văzut asta în Doctrina de Apărare. Dacă eu aș fi fost acolo, AUR se abținea, cel puțin, în a vota Doctrina de Apărare.”, a explicat sociologul.