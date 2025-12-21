Dan Dungaciu: „România este în același proiect al obedienței față de Europa”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România face parte dintr-un proiect al obedienței. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „În aceste clipe, România este parte a unui proiect și-a pus tot acolo. Își dă seama că s-ar putea să piardă. Am văzut asta în Doctrina de Apărare. Dacă eu aș fi fost acolo, AUR se abținea, cel puțin, în a vota Doctrina de Apărare.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România se află într-un program al obedienței. Acesta a început prin a spune că suntem conduși de „creiere înșurubate, precum becul în dulie”. Sociologul a reluat o temă dezbătută și într-o altă emisiune dintre cele realizate de Marius Tucă. Acesta a vorbit din nou despre carcasa ideologică și fenomenul fanariotismului ideologic. Geopoliticianul a asemănat acest fenomen cu becul înfiletat în dulie. Acesta a ținut să menționeze că aceste creiere înșurubate, sunt persoane fără fețe și fără conținut intern sau extern.