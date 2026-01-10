Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „România nu ar trebui să comenteze situația lui Maduro. Tocmai a trecut un an de când am anulat alegerile”

Malina Maria Fulga
10 ian. 2026, 11:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, vorbește despre poziția României, dar și despre reacția presei naționale și internaționale cu privire la intervenția Statelor Unite în Venezuela. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a acuzat autoritățile române de o oarecare ipocrizie în poziția abordată referitor la actuala situație din Venezuela. O țară care, în urmă cu nici măcar un an, și-a anulat alegerile prezidențiale, nu poate să decidă acum dacă un președinte este legitim sau nu, susține analistul politic.

„Nici nu a trecut un an de zile de când tocmai dădurăm o lovitură de stat și am scos un președinte ilegitim, iar tocmai noi venim acum să spunem cât de legitim era Maduro. Noi suntem jandarmul moral al umanității și spunem ce au făcut americanii, în loc să încercăm să gândim poziția României în viitoarea lume. Ce facem cu asta? Pentru că, pentru mine, este mai important decât ce s-a întâmplat în Venezuela și ce se va întâmpla, sigur, poate va fi complicat. Au gândit-o bine, au făcut o operație chirurgicală. Drama New York Times-ului a fost că a ieșit așa de bine. Și-au băgat unghiile în carne când au văzut că așa ușor a făcut-o. Și, de fapt, ce s-a întâmplat în Venezuela este o raționalizare a urii noastre față de Donald Trump. Când Obama, cel mai iubit dintre președinții americani, a văzut cum au votat în Egipt, primul președinte ales în Egipt, Frăția Musulmană: Nu e bine, chemați generalii înapoi.”

Dan Dungaciu: „Criză din Venezuela developează o neputință cronică a celor cărora noi le-am dat în gestiune securitatea noastră, Uniunea Europeană”

Dungaciu acuză ipocrizia publicațiilor americane în această situație, comparând-o cu o acțiune a fostului președinte Barack Obama în Egipt. El spune că este vorba despre un dublu standard și că poziția defensivă față de această acțiune ar fi, mai degrabă, o poziționare împotriva președintelui Trump.

„Unde a fost căderea de calciu, New York Times-ul? Unde erau? Și lumea care, sigur, se adapă de la înțelepciunea presei de acest tip, dacă n-a văzut că scrie acolo, n-au mai zis nici ăștia de pe la noi. Dar dacă era atunci o campanie, începeau și ai noștri. Dar au zis: „Bă, nu zic ăștia, nu zicem nici noi”. Acum, când au văzut că zic ăia toți, au zis: „Suntem și noi”. Și noi, în loc să ne uităm că această criză din Venezuela developează o neputință cronică a celor cărora noi le-am dat în gestiune securitatea noastră, adică a Uniunii Europene. Asta trebuie să te sperie, în primul rând.

