Dan Dungaciu: „România nu are căi de ieșire. România este arondată unui proiect care nu se discută la București”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat poziția României în raport cu partenerii externi și costurile achizițiilor militare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Cumpărăm poziția noastră anti-americană”

Marius Tucă a susținut că România nu obține nimic în schimbul gesturilor sale publice. Dungaciu confirmă că, în absența puterii de negociere, orice semn de bunăvoință externă se plătește scump. O conducere vulnerabilă ajunge să ceară indulgențe și ajunge să plătească orice preț.

„Cumpărăm poziția noastră anti-americană. Plătim pentru poziția noastră anti-americană.”, spune invitatul.

România nu are căi de ieșire

Dungaciu crede că România este prinsă într-un proiect decis în altă parte, iar deciziile nu pornesc de la București. El avertizează că depindem de evoluțiile europene și de rațiunile marilor puteri. Lipsa unei alternative politice interne ne condamnă.

„Noi nu avem căi. Noi, România nu are căi de ieșire, domnul Tuca. România este arondată unui proiect care nu se înscrie la București, nu se gândește la București, nu se execută la București. Noi suntem prinși într-un proiect. Nu avem cum să ieșim din el, pentru că oamenii care-l gestionează sunt prinși cu capul… Depinde ce vor face europenii și cât va mai dura nebunia aceasta. Pentru că, sigur, să spui acum la Bruxelles: domnule, faceți ce-au făcut nemții cu francezii, discutați cu rușii, pentru că vă duceți în cap toți. Dar, până la urmă, vor trebui să cumpere energie, de unde? De unde să o cumpere?”, afirmă geopoliticianul.

