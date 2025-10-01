Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Alexandra Anton
01 oct. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige Georgescu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat pe marginea dezvăluirilor legate de anularea alegerilor din 6 decembrie. El a reacționat la informațiile apărute în presă despre al treilea judecător CCR care s-ar distanța de acea decizie și a explicat ce crede că s-a întâmplat cu adevărat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „S-au anulat alegerile pentru că urma să câștige Georgescu”

Ponta a spus că acum dosarul nu mai este la judecătorii care au luat decizia. El a afirmat că, în opinia sa, alegerile au fost anulate pentru că urma să câștige Georgescu. Marius Tucă a punctat că din ce în ce mai mulți oameni vorbesc despre ce s-a întâmplat pe 6 decembrie.

„Da, dar nu mai e la ei acum. Acum e la următorii judecători. De data asta. Da, s-au anulat alegerile că urma să câștige Georgescu. Asta s-a întâmplat.”, afirmă acesta.

A fost o pregătire pentru ce urmează

Întrebat de Marius Tucă despre scopul rechizitoriului realizat de procurorul Marius Iacob, Victor Ponta a spus că este vorba despre o justificare ulterioară. El a explicat că toată lumea l-a întrebat pe Nicușor Dan și pe ceilalți de ce au anulat alegerile și unde sunt dovezile despre ruși. Dosarul este, de fapt, o pregătire și pentru ceea ce urmează în Moldova și în România.

„Este o justificare ulterioară pentru că, într-adevăr, toată lumea l-a întrebat pe Nicușor Dan și pe ceilalți. Bă, dar totuși ați zis că desecretizați, că ne spuneți de ce ați anulat. Unde-s rușii? Și în același timp a fost o pregătire și pentru Moldova și pentru ce urmează la noi.”, spune el.

