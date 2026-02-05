Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a subliniat, alături de gazdă, punctele esențiale dintr-un raport recent care pune sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor prezidențiale din mai, câștigate de Nicușor Dan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Documentul demonstrează că actualul președinte a fost „ales de sistem” și este ilegitim, contrazicând acuzațiile de ingerință rusă.

„Cine citește raportul, se văd acolo nenumărate dovezi care arată că nu a existat ingerința rusă” , spune Marius Tucă

Dungaciu a criticat dur reacțiile la prezentarea raportului, numindu-le „penibile” și „o cruzime”