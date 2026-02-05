Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a subliniat, alături de gazdă, punctele esențiale dintr-un raport recent care pune sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor prezidențiale din mai, câștigate de Nicușor Dan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Documentul demonstrează că actualul președinte a fost „ales de sistem” și este ilegitim, contrazicând acuzațiile de ingerință rusă.
„Cine citește raportul, se văd acolo nenumărate dovezi care arată că nu a existat ingerința rusă” , spune Marius Tucă
Dungaciu a criticat dur reacțiile la prezentarea raportului, numindu-le „penibile” și „o cruzime”
„Știți ce este după reacția pe care am văzut-o zilele acestea? Asta e o cruzime, îl pui pe președinte să îți spună că sunt rapoarte NATO. E penibil, absolut. Adică nu mai avem organizații care contrează alegerile și vine NATO să verifice și alegerile, ca să fie totul clar. Adică dacă îți spune NATO că sunt bune, atunci sunt bune. Dacă nu îți spune NATO nimic, înseamnă că nu e în regulă” , conchide analistul Dan Dungaciu