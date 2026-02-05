Victor Ponta: „Țoiu a fost la Davos să facă selfie-uri și apoi l-a criticat pe Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat activitatea ministrului de externe, Oana Țoiu, din cadrul summitului de la Davos. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD, Victor Ponta, a adus mai multe critici asupra miniștrilor USR, cum ar fi ministrul de externe Oana Țoiu, dar și ministra mediului, Diana Buzoianu. Acesta a vorbit sarcastic despre prestația Oanei Țoiu de la summitul NATO, afirmând că activitatea diplomatică a ministrei a constat în a-și face selfie-uri, ca ulterior să îl critice pe președintele american Donald Trump.

„Țoiu de la Externe, care l-a atacat pe Trump, după ce a fost la Davos, iar de acolo avea numai selfie-uri cu ea însăși. Avem o discuție extrem de importantă aici.”

De asemenea, acesta o acuză pe ministra mediului, Diana Buzoianu, susținând că a lăsat localități întregi fără apă, aruncând vina asupra PSD și a guvernării trecute.