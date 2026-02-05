Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Țoiu a fost la Davos să facă selfie-uri și apoi l-a criticat pe Trump”

Victor Ponta: „Țoiu a fost la Davos să facă selfie-uri și apoi l-a criticat pe Trump”

Malina Maria Fulga
05 feb. 2026, 06:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Țoiu a fost la Davos să facă selfie-uri și apoi l-a criticat pe Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat activitatea ministrului de externe, Oana Țoiu, din cadrul summitului de la Davos. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD, Victor Ponta, a adus mai multe critici asupra miniștrilor USR, cum ar fi ministrul de externe Oana Țoiu, dar și ministra mediului, Diana Buzoianu. Acesta a vorbit sarcastic despre prestația Oanei Țoiu de la summitul NATO, afirmând că activitatea diplomatică a ministrei a constat în a-și face selfie-uri, ca ulterior să îl critice pe președintele american Donald Trump.

„Țoiu de la Externe, care l-a atacat pe Trump, după ce a fost la Davos, iar de acolo avea numai selfie-uri cu ea însăși. Avem o discuție extrem de importantă aici.”

De asemenea, acesta o acuză pe ministra mediului, Diana Buzoianu, susținând că a lăsat localități întregi fără apă, aruncând vina asupra PSD și a guvernării trecute.

„Asta în timp ce la Mediu a lăsat lumea fără apă. Dar n-are nicio problemă. PSD-iștii au furat apa din baraj sau nu știu de unde.”

Recomandarea video

Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Cum a murit Iuliu Maniu. „În celula nr… s-a stins lumina”
REACȚIE Decizie de ultim moment în criza ICE din Minnesota. 700 de agenți de imigrare, retrași de urgență din Minneapolis la ordinul lui Trump
07:20
Decizie de ultim moment în criza ICE din Minnesota. 700 de agenți de imigrare, retrași de urgență din Minneapolis la ordinul lui Trump
ACTUALITATE 5 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Hagi împlinește 61 de ani, Cristiano Ronaldo 41, Neymar face 34
07:15
5 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Hagi împlinește 61 de ani, Cristiano Ronaldo 41, Neymar face 34
EXCLUSIV Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie
06:00
Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie
EXCLUSIV Metrourile noi de la Alstom, de 100 de milioane de euro, retrase de urgență. Mecanicii au rămas cu butonul de frâna în mână: „Nu le vom vedea prea curând în circulație”
05:00
Metrourile noi de la Alstom, de 100 de milioane de euro, retrase de urgență. Mecanicii au rămas cu butonul de frâna în mână: „Nu le vom vedea prea curând în circulație”
EXCLUSIV Dăncilă, predicții negre pentru 2026: „Va fi mai rău decât în 2008-2009 / Deficitul real este de 18-19% din PIB
05:00
Dăncilă, predicții negre pentru 2026: „Va fi mai rău decât în 2008-2009 / Deficitul real este de 18-19% din PIB
ACTUALITATE Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru a accelera producția de televiziune și filme
23:08
Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru a accelera producția de televiziune și filme

Cele mai noi

Trimite acest link pe