Dan Dungaciu: „Doamna Țoiu ar trebui întrebată ce părere are despre acest raport. Sunt curios cum se uită în ochii americanilor acum”

Andrei Rosz
05 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Oana Țoiu ar trebui întrebată ce părere are despre raportul americanilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci ar trebui întrebată, oriunde ar fi dânsa în Statele Unite, ce părere are despre acest raport. Pentru că acuma, doamna Țoiu, cum se uită la oficialii americani? Ea fiind o reprezentantă a regimului despre care se spune că este ilegitim, în acel raport.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Oana Țoiu ar trebui întrebată ce părere are despre raportul americanilor. Acesta a început prin a spune că guvernanții noștri nu știu nimic. Doamna Țoiu, susține acesta, ar trebui întrebată de presa românească ce părere are despre acel raport. Sociologul se întreabă cum poate da ochii Țoiu cu reprezentanții SUA, ea fiind reprezentanta unui regim ilegitim.

„Ei știu nimic. Cred că doamna Țoiu, acuma, dacă presa românească mai există, presă, hai să zic așa, în zona de mainstream, ar fi trebuit să fie întrebată. Ar fi trebuit imediat întrebată despre acest raport… Glumesc, de aia sunt atât de serios… Deci ar trebui întrebată, oriunde ar fi dânsa în Statele Unite, ce părere are despre acest raport. Pentru că acuma, doamna Țoiu, cum se uită la oficialii americani? Ea fiind o reprezentantă a regimului despre care se spune că este ilegitim, în acel raport.”, a explicat sociologul.

