Dan Dungaciu: „Când americanii aud de scut democratic și controlul statului, aud totalitarism”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii echivalează scutul democratic și controlul statului cu ideea de totalitarism.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum americanii echivalează scutul democratic și controlul statului cu ideea de totalitarism. Acesta a început prin a spune că americanii împreună cu acești termeni aud și tropotul totalitarismului. Ideea de bază a americanilor este că statul nu poate fi suficient de inteligent să dea reguli pentru toți. În acest sens, susține sociologul, există o diferență și o confruntare între civilizații.
„Păi, americanii când aud chestia asta cu scutul democratic și când aud cu statul care îți spune ce trebuie să faci, cum să faci… Deja, ei aud în fundal tropotul, cum să spun, copitele anti-democratice, copitele totalitarismului și controlului. Pentru că ideea de bază în amendamentele americanilor, în filozofia lor… În sensul ăsta, e o confruntare între civilizații. În filozofia lor, în viziunea lor, domnule, niciun guvern din lumea asta nu este destul de moral și de inteligent încât să ne impună reguli aplicabile tuturor. Nu există așa ceva. Și pentru că nimeni nu poate… Nici măcar cu Guvernul lui Bolojan, o să vă mirați… Nici chiar el. E, aici discuția este mai complicată, dar cred că nici chiar el… Ei spun așa, în momentul în care guvernul spune eu știu ce e bine, pentru că eu știu cum să gândești… În momentul ăla miroase, cum să spun, mă rog, a praf de pușcă la ei, că ei au armele la ei… Dar miros a totalitarism.”, a explicat sociologul.