Dan Dungaciu: „Când americanii aud de scut democratic și controlul statului, aud totalitarism”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii echivalează scutul democratic și controlul statului cu ideea de totalitarism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Pentru că ideea de bază în amendamentele americanilor, în filozofia lor… În sensul ăsta, este o confruntare între civilizații. În filozofia lor, în viziunea lor, domnule, niciun guvern din lumea asta nu este destul de moral și de inteligent încât să ne impună reguli aplicabile tuturor. Nu există așa ceva.”

