Victor Ponta: „Mandatul lui Bolojan n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campania electorală”

Andrei Rosz
05 feb. 2026, 07:04, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum mandatul lui Bolojan nu are nicio legătură cu ce a promis în campanie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „N-am făcut nici eu tot ce am promis, dar am făcut, nu știu, 50-60%. Ăștia fac exact invers. N-a zis nimeni în campanie că o să vă înghețăm pensiile. N-a zis nimeni în campanie că o să vă mărim TVA-ul. A semnat președintele nostru, în funcție, cu mâna lui, că nu se modifică TVA-ul.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum mandatul lui Bolojan nu are legătură cu promisiunile făcute în campania electorală. Acesta a început prin a spune că este o uriașă fraudă. Politicianul susține că nimeni nu face tot ce a promis în campanie, dar măcar 50-60% tot trebuie făcut.

„În primul rând, este un mandat care n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campanie electorală. E o uriașă fraudă. De obicei, ce spui în campanie mai și faci. Bă, faci 50% din ce ai promis. Eu am dreptul să spun chestia asta, că ții minte și tu… Cred că ții minte… Am zis dacă ajung eu prim-ministru, o să dau înapoi pensiile și salariile. Le-a dat la prima ocazie. N-am făcut nici eu tot ce am promis, dar am făcut, nu știu, 50-60%. Una e să faci… Ăștia fac exact invers. N-a zis nimeni în campanie că o să vă înghețăm pensiile. N-a zis nimeni în campanie că o să vă mărim TVA-ul. A semnat președintele nostru, în funcție, cu mâna lui, că nu se modifică TVA-ul. N-a zis nimeni că o să dăm toată țara și puterea: Externe, Apărare, Economie, tot pe mâna USR-ului. Un partid care n-a luat niciodată mai mult de 10% și care, după părerea mea, și mi-o asum ca să nu te amendeze pe tine… Este un partid creat din afara țării, împotriva intereselor României și care servește intereselor altor țări.”, a explicat politicianul.

