Victor Ponta: „Mandatul lui Bolojan n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campania electorală”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum mandatul lui Bolojan nu are nicio legătură cu ce a promis în campanie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „N-am făcut nici eu tot ce am promis, dar am făcut, nu știu, 50-60%. Ăștia fac exact invers. N-a zis nimeni în campanie că o să vă înghețăm pensiile. N-a zis nimeni în campanie că o să vă mărim TVA-ul. A semnat președintele nostru, în funcție, cu mâna lui, că nu se modifică TVA-ul. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum mandatul lui Bolojan nu are legătură cu promisiunile făcute în campania electorală. Acesta a început prin a spune că este o uriașă fraudă. Politicianul susține că nimeni nu face tot ce a promis în campanie, dar măcar 50-60% tot trebuie făcut.