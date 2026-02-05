Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Mai mulți producători de automobile au preferat să-și mute fabricile în Ungaria pentru că gazul este mult mai ieftin

Andrei Rosz
05 feb. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum tot mai mulți producători auto se mută în Ungaria, unde gazul este mai ieftinUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Deci îl înjurăm pe Orban în fiecare zi? Orban, care este mână în mână cu Putin și cu Trump… Trump i-a dat dispensă micuțului Orban să facă ce trebuie pentru țara lui. Să nu stea în genunchi, să nu stea în frig, să nu se tăvălească.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum tot mai mulți producători auto se mută în Ungaria, unde gazul este mai ieftin. Acesta a început întrebând ironic lucruri despre Viktor Orban. În același mod ironic, istoricul a continuat spunând că Viktor Orban este un ticălos care se împotrivește valorilor europene. Acesta a punctat trecerea mai multor firme auto din Germania spre Ungaria. Motivul, susține Stan, este prețul gazului.

Știi ce se întâmplă în timpul ăsta? Marius, tu ai auzit de unul, Orban Viktor? Păi ce-ai auzit tu, mă, de Orban Viktor? Un derbedeu… Știi că se ducea prin Rusia, prin China? Un ticălos. Nu îți dai seama? Și ăsta, vagabondul, băi, era împotriva valorilor europene. Se înhăita cu Donald Trump, un alt ticălos. Și uite așa, ăștia doi nefericiți, bă, creau probleme aici, la Soros acasă. Înțelegi? Auzi, Marius, poți să-mi explici și mie ce se întâmplă? De ce? Hai, forțează-te puțin, că o să-ți placă dacă te forțezi. Uite, la nenorocitul ăsta de Orban, ghici ce s-a întâmplat? Nu o să-ți vină să crezi. O să-ți vină, nici nu știu cum să-ți spun, ca să nu te jignesc… Auzi, mă, Marius, ia uite ce-a făcut Mercedes? Păi nu știu… Uite și tu ce face. Mută producția seriei sale de bază A-Class de la… De unde, până unde? Din Germania se mută în Ungaria? Dar cine mai e pe acolo? Pe ăștia îi știi? BMW. BMW și Audi… Ce au făcut? Se mută Mercedes, BMW și cu Audi în Ungaria? De ce? Lasă-l pe chinez, că chinezii sunt mici, se strecoară. Dar ce faci cu ăsta, cu ditamai limuzina? Nu le spui românilor de ce se întâmplă asta? Păi, cât costă, mă gazul în Ungaria? Păi ce-ai făcut, mă? E mai ieftin? Deci îl înjurăm pe Orban în fiecare zi? Orban, care este mână în mână cu Putin și cu Trump… Trump i-a dat dispensă micuțului Orban să facă ce trebuie pentru țara lui. Să nu stea în genunchi, să nu stea în frig, să nu se tăvălească. Nu-i așa? Când circulă fake news-ul și când patronează mafia securistă care fură cu două laptopuri și doi băieți, unul pe numele lui Bogdan Ivan… Ce a făcut Orban? S-a dus la Donald și-a luat dispensa. Și acum, Germania se mută în Ungaria?

