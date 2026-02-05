Valentin Stan: Mai mulți producători de automobile au preferat să-și mute fabricile în Ungaria pentru că gazul este mult mai ieftin

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum tot mai mulți producători auto se mută în Ungaria, unde gazul este mai ieftin. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Deci îl înjurăm pe Orban în fiecare zi? Orban, care este mână în mână cu Putin și cu Trump… Trump i-a dat dispensă micuțului Orban să facă ce trebuie pentru țara lui. Să nu stea în genunchi, să nu stea în frig, să nu se tăvălească.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum tot mai mulți producători auto se mută în Ungaria, unde gazul este mai ieftin. Acesta a început întrebând ironic lucruri despre Viktor Orban. În același mod ironic, istoricul a continuat spunând că Viktor Orban este un ticălos care se împotrivește valorilor europene. Acesta a punctat trecerea mai multor firme auto din Germania spre Ungaria. Motivul, susține Stan, este prețul gazului.