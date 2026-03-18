Arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată Primăria Constanța. Care este motivul pentru care IPS Teodosie a intentat procesul

Arhiepiscopia Tomisului a acționat în instanță Primăria Constanța, în contextul expirării termenului de folosință pentru imobilul în care locuiește ÎPS Teodosie, relatează Digi24. Clădirea ar urma să revină administrației locale la finalul lunii.

Dispută juridică pentru o vilă istorică, după 50 de ani de folosință

Arhiepiscopia contestă în instanță situația juridică a unei vile istorice aflate în apropierea falezei Cazinoului din Constanța, imobil care a fost oferit instituției religioase spre folosință gratuită timp de 50 de ani.

Dreptul de utilizare a fost acordat în baza unui decret semnat de Nicolae Ceaușescu, însă termenul expiră la data de 23 martie. În aceste condiții, conform prevederilor legale, clădirea ar trebui să revină în administrarea autorităților locale, iar actualul ocupant să o elibereze.

Reprezentanții Arhiepiscopiei au deschis acțiune în instanță cu scopul de a obține dreptul de proprietate asupra imobilului. Vila, considerată monument istoric, are o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.

Primarul Constanței a declarat că demersul juridic a fost neașteptat, precizând că autoritățile se așteptau la respectarea termenului stabilit pentru încetarea folosinței.

