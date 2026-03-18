Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a comentat pe marginea scandalului repatrierii fiicei sale din Dubai, operațiune blocată de actualul ministru de Externe, Oana Țoiu.

În intervenția sa, fostul premier a observat indignat că, în practică, ”țara mea mi-a dat copilul jos din avion. Altă țară m-a ajutat”.

Confruntat de moderatorul emisiunii cu prezumția că ”statul s-a năpustit asupra unui minor”, dându-l jos dintr-o zonă de conflict, Victor Ponta a subliniat că, din punctul său de vedere, vina aparține unui anumit partid parlamentar, în speță USR.

”E clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român”

Ponta: Nu, un partid parlamentar cu reprezentanții lui. Când statul trebuie să-și ajute cetățenii. Erau 14 locuri goale.

Cristache: Pentru mine asta e tulburător, statul pentru care juri credință.

Ponta: Statul a plătit prin subvenția dată la USR o campanie împotriva unui copil. Useriștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul. Pot să înjure și copilul altcuiva, nu asta e problema. Problema e că e clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român.

Oana Țoiu pune batista pe țambal

Miercuri, imediat după ce a participat la dezbaterile pe bugetul pe 2026 în comisiile reunite de buget și finanțe, ministrul de Externe, a fost din nou chestionat pe tema scandalului repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Întrebată direct de ce a mințit în legătură cu lista de pasageri, pe care Gândul a publicat-o, Oana Țoiu a declarat că nu știe despre ce listă este vorba.

Ministrul Afacerilor Externe s-a aflat în centrul unui scandal imens, după ce politicianul a acuzat că fiica sa nu a fost lăsată să urce în zborul de repatriere, din data de 6 martie, organizat prin Mecanismul European de Protecție Civilă, pe ruta Oman-București.

