18 mart. 2026, 12:07, Știri externe
Cuba este pregătită să riposteze în cazul unui atac din partea Statelor Unite, a declarat, miercuri, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel.

„Statele Unite amenință public, aproape în fiecare zi, Cuba cu răsturnarea, prin forță, a ordinii constituționale. Și pentru aceasta, folosesc un pretext scandalos: restricțiile severe asupra unei economii slăbite, pe care au atacat-o și au încercat să o izoleze de mai bine de șase decenii”, a scris Díaz-Canel.

Potrivit acestuia, Statele Unite au anunțat planuri de a pune mâna pe Cuba, pe resursele sale și chiar pe economia sa, pe care „încearcă să o sufoce pentru a forța țara să se predea”.

„Ei urmăresc și anunță planuri de a pune mâna pe țară, pe resursele sale, pe proprietăți și chiar pe aceeași economie pe care încearcă să o sufoce pentru a ne face să ne predăm. Numai astfel se explică războiul economic feroce care se aplică ca pedeapsă colectivă împotriva întregului popor. În fața celui mai rău scenariu, Cuba are o certitudine: orice agresor extern se va lovi de o rezistență de neînvins.”, a subliniat președintele.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut mai multe declarații de mare impact cu privire la Cuba săptămâna aceasta. În timpul unui discurs public, de luni seara, el a lăsat deschisă posibilitatea de a prelua controlul asupra insulei.

„O pot elibera sau o pot cuceri, cred că pot face orice vreau cu ea”, a spus Trump în fața jurnaliștilor din Biroul Oval, luni seara.

Marți seara, la întâlnirea cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, de la Casa Albă, Donald Trump a transmis că autoritățile de la Havana negociasă cu secretarul de stat Marco Rubio.

„Cuba se află într-o situație foarte gravă. Negociază cu Marco și vom lua măsuri în curând în ceea ce privește Cuba.“,a precizat oficialul de la Casa Albă.

La scurt timp după aceea, Marco Rubio a numit un articol din NYT, în cadrul căruia se preciza că SUA ar lua în considerare înlăturarea de la putere a liderului Cubei, Miguel Díaz-Canel, fără a schimba sistemul politic al țării, o știre falsă.

„Motivul pentru care atât de multe instituții media americane continuă să publice astfel de știri false este acela că se bazează pe șarlatani și mincinoși care se prezintă ca surse informate”, a scris secretarul de stat pe X.

 

