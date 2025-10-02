Dan Dungaciu: „Se încearcă cu disperare SPRIJINIREA financiară a Ucrainei din activele rusești înghețate de UE”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre strategia de război a Ucrainei în fața atacurilor rusești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre strategia de război a Ucrainei în fața atacurilor rusești. Acesta susține că atât UE, cât și Ucraina sunt într-o disperare de tip securitar, militar și financiar. Uniunea Europeană, susține analistul, face tot ce este posibil să finanțeze acest război, să ajute Ucraina din activele rusești. În sine, din banii confiscați ai Federației Ruse, UE încearcă să ajute financiar Ucraina.

„Și în acest moment își asumă acest război singură, repet, într-o disperare care este și de tip securitar, și de tip militar, și de tip financiar. Și acum, ce se încearcă cu disperare este inclusiv sprijinirea Ucrainei prin… Deși banii ăștia până la urmă ajung la fund. Sau, mă rog, nu sunt nesfârșiți. Ajung la sancțiuni financiare. Adică, mă rog, confiscarea banilor Federației Ruse, activele rusești din băncile internaționale. Că sunt în Europa, prin Belgia sau în Statele Unite, Marea Britanie. Gesturi care au consecințe de neimaginat. Dar astea toate vin dintr-o escaladare, escaladare, escaladare. Pentru că pe front, mă rog, pe linia frontului, nu doar în Donbas, ci cam pe toată linia frontului, există o presiune a Federației Ruse care nu poate să fie oprită. Sau dacă este oprită, este oprită pe termen scurt, încet și sigur. Frontul merge mai departe. În toate zonele moi, rușii se duc, preiau informații. Rușii au început să câștige teren. Adică rezistența Ucrainei, că de fapt despre asta e vorba, nu mai reușește să fie atât de eficientă. Și se ajunge la situații în care se solicită rachete cu rază lungă, americane, la 2500-3000 km, ca să lovească în adâncime, inventându-și acum ultima strategie de război, care înseamnă iarăși 2022. Ne-am întors în 2022. Prăbușirea regimului Putin și regimului din Federația Rusă ca urmare a loviturilor aplicate pe industria energetică, rafinării din Federația Rusă. Asta e planul, dar este un plan disperat.”, a explicat analistul.