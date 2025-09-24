Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Se transmite semnalul că vom ajunge să „REAMENAJĂM” armamentul nuclear”

Dan Dungaciu: „Se transmite semnalul că vom ajunge să „REAMENAJĂM” armamentul nuclear”

Serdaru Mihaela
24 sept. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Se transmite semnalul că vom ajunge să „REAMENAJĂM

Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 23 septembrie 2025, vorbește despre un discurs propagat din centru spre periferie, caracterizat prin agitație și isterie. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu spune că această stare vine din teamă că situația din Ucraina se poate înrăutăți și că acest lucru ar afecta grav Europa, nu Ucraina în sine.

„Singura explicație pe care o am apropo de tipul ăsta de discurs, care evident, ca de obicei, e un discurs împrumutat, că se transmite de la centru și se propagă în periferie, e o agitație, e o isterie, și singura explicație, din punctul meu de vedere, e că asistăm la un tip de spaimă și de teamă, că lucrurile se pot întoarce prost apropo de ce se întâmplă în Ucraina, și prost nu-i vorba că va fi rău pentru Ucraina, pentru că nu asta-i interesează în principal. Prost înseamnă, pentru cei care propagă asemenea discursuri, că poate fi rău pentru Uniunea Europeană, în formula ei actuală” , spune Dan Dungaciu

Actuala conducere de la Bruxelles, în special prin discursurile doamnei Von der Leyen, încearcă să prezinte Europa ca o națiune unită, dar dacă războiul nu se încheie cu o victorie clară pentru Europa, această imagine și prestigiul său vor dispărea.

„Doamna Von der Leyen a trecut la discursul de tip starea națiunii, prezumând că Uniunea Europeană este o națiune, noi suntem poporul și vorbim (…) Realmente, dacă ei nu vor ieși din acest război, în așa fel încât să clameze victoria, Uniunea Europeană așa cum o știm, nu va mai exista. Toate discursele acestea, iartați-mă, găunoase, foarte multe dintre ele, se vor prăbuși” , spune Dan Dungaciu

