Dan Dungaciu: „Securitatea pentru România vine de la parteneri mai puternici decât noi”

Malina Maria Fulga
29 oct. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a abordat problema vulnerabilității României din punct de vedere al securității și dependenței față de statele NATO. Acesta a criticat lipsa unei perspective clare în formarea unei strategii naționale de apărare, în contextul conflictelor și pericolelor din spațiul est-european.  Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu afirmă că România nu ar avea o garanție reală a securității naționale care să descurajeze eventuale intervenții militare pe teritoriul țării, având în vedere lipsa certitudinii că partenerii NATO ar interveni într-un astfel de scenariu.

„Încă nu ni s-a explicat foarte clar care-i soluția de securitate pentru România. Că ideea asta „prin noi înșine, trebuie să ne apărăm singuri, trebuie să ne dezvoltăm armata”. Noi am intrat în niște alianțe cu NATO și cu partenerul strategic, America, având conștiința foarte clară pentru a căpăta și relevanță, și ceea ce se numește deterrent. Ideea de deterrent, adică de descurajare, nu vine pe, România și arată mușchi la frontieră, ci vine din faptul că tu ai niște parteneri care ar fi dispuși să se arate pentru tine atunci când se întâmplă ceva. Asta înseamnă ideea de deterrent, nu intra aici, pentru că e o zonă protejată de alții mai puternici decât românii. Dacă asta rămâne o zonă care va fi protejată doar de către români, vă dați seama ce funcție de descurajare va avea în ceea ce privește Federația Rusă.”

Dan Dungaciu: „Este doctoratul incompetenței României în materie de securitate”

De asemenea, analistul atrage atenția asupra faptului că ideea potrivit căreia România s-ar putea apăra singură este, de fapt, o iluzie periculoasă. Dungaciu vorbește despre starea precară a industriei militare românești, pe care o consideră mult prea slab dezvoltată pentru a face față unei eventuale intervenții a Rusiei, subliniind astfel dependența țării de alte puteri pentru garantarea securității.

„Deci, suntem într-o problemă de securitate care mie mi se pare fără precedent. În sensul ăsta, este doctoratul, dacă vreți, al incompetenței noastre în materie de securitate. Ce o să facă România de aici înainte, prin noi înșine, în termeni de securitate? Evident că nimic. Pentru că lucrurile astea se construiesc. Lucrurile astea înseamnă industrie de apărare. Lucrurile astea înseamnă niște instrumente pe care tu le ai deja și le pui în mișcare tocmai ca să îndeplinești aceste obiective. În momentul ăsta, am mai spus noi, puiul de găină cu gâtul tăiat, care aleargă în stânga-dreapta, face mizerie în jur, lasă semne, ca să zic așa, dar, în esență, nu mai poate să rezolve absolut nimic.”

