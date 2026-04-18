Dan Dungaciu: „Serviciile secrete nu aveau nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor și de asta toată responsabilitatea a picat pe CCR”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Serviciile Secrete nu au avut nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor și de asta responsabilitatea a picat pe CCR. Acesta a început prin a spune că oamenii nu înțeleg cât de grav e să intri într-un conflict cu instituții care nu mai au credibilitate. Analistul susține că Serviciile Secrete nu au avut nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor. Acesta afirmă că nu e posibil ca un judecător CCR să vină după 2 ani și să vorbească despre un raport mult așteptat. Sociologul susține că serviciile nu aveau nimic și exact asta au prezentat. Din acest motiv, responsabilitatea anulării alegerilor a picat pe CCR.
„Oamenii ăștia nu-și dau seama că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și intră într-o confruntare, într-o tensiune de securitate, cum vreți să-i spuneți… Intră cu instituții care n-au nicio credibilitate, țara asta se destramă. Ei, lipsa de credibilitate vine din asta. Nu poți să trimiți un Judecător al Curții Constituționale să vorbească despre asta, când toată lumea, de aproape 2 ani de zile, așteaptă raportul care ni s-a promis. Dumneavoastră ați vorbit despre însăilările serviciilor secrete. Eu cred că nu erau însăilări, era ceea ce ei aveau la data respectivă. Atâta era. Asta era ideea. Deci, faptul că nu aveau nimic. Au pus pe hârtie ce aveau. Adică mai nimic, ca să zic așa. Adică ce aveau era acolo, n-au însăilat nimic. Au pus ce aveau, nu era nimic acolo. Și de asta toată responsabilitatea, nu-i așa, s-a dus pe Curtea Constituțională. Aici e problema, de fapt. Pentru că acolo nu erau argumente irefutabile. Probabil că ei au făcut aceste lucruri din precauție, așa le-a ieșit la momentul respectiv. Dar chestiunea n-a fost în niciun caz… Eu cred că dacă serviciile ar fi vrut să facă o chestiune mai consistentă, probabil că ar fi făcut-o. Aici mi se pare mie… Curtea Constituțională a rămas ultimul resort. Eu cred că dacă era totul un consens la nivelul statului și ăia făceau niște rapoarte în care puneau de la început… Cum au zis americanii: Rusia a intervenit… Ei au făcut cu ce au avut la îndemână. Asta a fost, de fapt, problema.”, a explicat sociologul.