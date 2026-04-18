Dan Dungaciu: „Serviciile secrete nu aveau nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor și de asta toată responsabilitatea a picat pe CCR”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Serviciile Secrete nu au avut nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor și de asta responsabilitatea a picat pe CCR.

Dan Dungaciu: „Eu cred că dacă serviciile ar fi vrut să facă o chestiune mai consistentă, probabil că ar fi făcut-o. Aici mi se pare mie… Curtea Constituțională a rămas ultimul resort. Eu cred că dacă era totul un consens la nivelul statului… Și ăia făceau niște rapoarte în care puneau de la început. Cum au zis americanii: Rusia a intervenit… Ei au făcut cu ce au avut la îndemână. Asta a fost, de fapt, problema.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Serviciile Secrete nu au avut nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor și de asta responsabilitatea a picat pe CCR. Acesta a început prin a spune că oamenii nu înțeleg cât de grav e să intri într-un conflict cu instituții care nu mai au credibilitate. Analistul susține că Serviciile Secrete nu au avut nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor. Acesta afirmă că nu e posibil ca un judecător CCR să vină după 2 ani și să vorbească despre un raport mult așteptat. Sociologul susține că serviciile nu aveau nimic și exact asta au prezentat. Din acest motiv, responsabilitatea anulării alegerilor a picat pe CCR.